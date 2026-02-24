Сыграет ли Кащук? Стали известны составы на игру Ньюкасл – Карабах

Украинский полузащитник Алексей Кащук начнет на скамейке запасных «Карабаха» ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Игра состоится на арене «Сэнт-Джеймс Парк» в Ньюкасле и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Алексея Кащука в этом сезоне 27 матчей в составе «Карабаха», 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Ньюкасл – Карабах: