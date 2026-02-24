Сыграет ли Кащук? Стали известны составы на игру Ньюкасл – Карабах
Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский полузащитник Алексей Кащук начнет на скамейке запасных «Карабаха» ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла».
Игра состоится на арене «Сэнт-Джеймс Парк» в Ньюкасле и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Алексея Кащука в этом сезоне 27 матчей в составе «Карабаха», 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Ньюкасл – Карабах:
HOWAY THE LADS! ✊ pic.twitter.com/5idfiJkMHZ— Newcastle United (@NUFC) February 24, 2026
