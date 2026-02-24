Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Кащук? Стали известны составы на игру Ньюкасл – Карабах
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 21:32 |
Сыграет ли Кащук? Стали известны составы на игру Ньюкасл – Карабах

Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

Сыграет ли Кащук? Стали известны составы на игру Ньюкасл – Карабах
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

Украинский полузащитник Алексей Кащук начнет на скамейке запасных «Карабаха» ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Игра состоится на арене «Сэнт-Джеймс Парк» в Ньюкасле и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Алексея Кащука в этом сезоне 27 матчей в составе «Карабаха», 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Ньюкасл – Карабах:

По теме:
ВИДЕО. Интер и Буде-Глимт обменялись голами
ВИДЕО. Буде-Глимт забил Интеру, сделав счет 4:1 по сумме матчей
ВИДЕО. Карабах пропустил от Ньюкасла два гола и установил антирекорд ЛЧ
Ньюкасл Карабах Агдам Лига чемпионов Алексей Кащук стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
