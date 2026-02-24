Элина СВИТОЛИНА: «Мы просим не слов – мы просим больше действий»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в день четвертой годовщины поломасштабного вторжения россии на территорию Украины опубликовала сториз в своем Instagram, обратившись ко всему адекватному миру:

«4 года, или 1462 дня полномасштабной войны, в которых мы научились жить, любить, терять, бороться и демонстрировать достоинство.

Сегодня – не просто дата. Это возможность снова напомнить миру и обратиться к нашим партнерам, друзьям и всем, кто поддерживает Украину.

Мы просим не слов – мы просим больше ДЕЙСТВИЙ. Совместные ДЕЙСТВИЯ могут остановить российскую агрессию, чтобы наступил справедливый мир.

Совместными ДЕЙСТВИЯМИ мы способны спасти жизни детей и людей, которые являются самой большой ценностью в демократическом мире.

Совместными ДЕЙСТВИЯМИ мы можем строить безопасное будущее и сначала должны прекратить отсчет трагических дней и событий, которые происходят на границах Европы.

Слава Украине!», – написала Элины.

24 февраля Свитолина прибыла в Киев, столицу Украины. 25 числа Элина вместе с Сергеем Стаховским проведет мастер-класс для детей в городе Ровно.