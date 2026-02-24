Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Мы просим не слов – мы просим больше действий»
Другие новости
24 февраля 2026, 21:32 |
535
0

Элина СВИТОЛИНА: «Мы просим не слов – мы просим больше действий»

Элина прибыла в Киев в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения страны 404

24 февраля 2026, 21:32 |
535
0
Элина СВИТОЛИНА: «Мы просим не слов – мы просим больше действий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в день четвертой годовщины поломасштабного вторжения россии на территорию Украины опубликовала сториз в своем Instagram, обратившись ко всему адекватному миру:

«4 года, или 1462 дня полномасштабной войны, в которых мы научились жить, любить, терять, бороться и демонстрировать достоинство.

Сегодня – не просто дата. Это возможность снова напомнить миру и обратиться к нашим партнерам, друзьям и всем, кто поддерживает Украину.

Мы просим не слов – мы просим больше ДЕЙСТВИЙ. Совместные ДЕЙСТВИЯ могут остановить российскую агрессию, чтобы наступил справедливый мир.

Совместными ДЕЙСТВИЯМИ мы способны спасти жизни детей и людей, которые являются самой большой ценностью в демократическом мире.

Совместными ДЕЙСТВИЯМИ мы можем строить безопасное будущее и сначала должны прекратить отсчет трагических дней и событий, которые происходят на границах Европы.

Слава Украине!», – написала Элины.

24 февраля Свитолина прибыла в Киев, столицу Украины. 25 числа Элина вместе с Сергеем Стаховским проведет мастер-класс для детей в городе Ровно.

По теме:
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Немецкий футбол поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения
«Солидарны с Украиной». Клуб Бундеслиги отреагировал на годовщину войны
Элина Свитолина российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24 февраля 2026, 07:01 12
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку

Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Теннис | 23 февраля 2026, 23:35 0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»
Футбол | 24.02.2026, 17:35
Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»
Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24.02.2026, 09:37
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24.02.2026, 09:04
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 34
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 5
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 8
Олимпийские игры
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем