Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не принял участия в первом заезде на Олимпийских играх-2026. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсмена за ношение «шлема памяти».

Поддержку Гераскевичу выразила титулованная теннисистка Элина Свитолина. Украинская спортсменка публично встала на сторону спортсмена.

«Международный олимпийский комитет вписал себя в историю позора мирового спорта. Спасибо за достоинство, Владислав», – написала Свитолина.

Ранее Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали.