  Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
22 февраля 2026, 22:02
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»

Теннисистка – о решении МОК по Гераскевичу

Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не принял участия в первом заезде на Олимпийских играх-2026. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсмена за ношение «шлема памяти».

Поддержку Гераскевичу выразила титулованная теннисистка Элина Свитолина. Украинская спортсменка публично встала на сторону спортсмена.

«Международный олимпийский комитет вписал себя в историю позора мирового спорта. Спасибо за достоинство, Владислав», – написала Свитолина.

Ранее Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали.

дисквалификация Александр Усик скелетон скандал Владислав Гераскевич Олимпийские игры 2026
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
