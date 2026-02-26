Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер: «Этот футболист Динамо сам может решить судьбу матча»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 07:52
Известный тренер: «Этот футболист Динамо сам может решить судьбу матча»

Дулуб – о Ярмоленко

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Известный тренер Олег Дулуб оценил последний матч «Динамо» против «Руха» и высказался об Андрее Ярмоленко.

– А что скажете об игре Динамо Игоря Костюка против Руха (1:0)? Поле стадиона имени Лобановского было не в идеальном состоянии, матч свелся к большому количеству единоборств.

– Впечатление двоякое. Я видел несколько матчей киевлян на сборах в Турции – они оставляли хорошее впечатление. Было видно, что игроки под нагрузками, но концовки матчей дожимали. То же самое, в принципе, произошло и сейчас. Однако оценивать качество игры сложно именно из-за состояния газона. Если сравнить поле стадиона Лобановского и «Арену Львов» в этом туре – это небо и земля.

Мне было бы очень интересно посмотреть на «Динамо» против «Руха» именно на «Арене Львов», где газон был практически идеальным для этого времени года. «Динамо» – это команда, которая нуждается в постоянном контроле мяча, скоростных атаках, им нужно быстрое поле. Кроме того, при всем уважении к молодежи, игру определяют мастера. Выход Буяльского однозначно усилил игру, так же этой команде сейчас очень не хватает Ярмоленко.

– Возможно, Ярмоленко пощадили и не стали выпускать именно из-за состояния поля, чтобы избежать травмы возрастного игрока, который так важен для раздевалки и поля?

– Не знаю, возможно, да. Но я не думаю, что Ярмоленко настолько «хрустальный». Учитывая его опыт и то, сколько матчей он сыграл в разных условиях: и в грязи, и в дождь... Не думаю, что это решающий фактор. Ярмоленко одним ударом может решить исход матча, причем создать гол из ничего. Наряду с Буяльским – это лидеры киевского «Динамо».

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
