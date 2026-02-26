Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 08:17 |
Луис ЭНРИКЕ: «Это выдающийся игрок, уникальный. Рад, что он есть в ПСЖ»

Тренер – о Кварацхелии

Луис ЭНРИКЕ: «Это выдающийся игрок, уникальный. Рад, что он есть в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступления грузинского вингера парижанина Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия – выдающийся игрок, потому что он способен забивать, дриблировать, защищаться… Быть атакующим игроком в «ПСЖ» сложно, и мы очень рады, что он у нас», – сказал Энрике.

В этом сезоне Лиги 1 на счету Хвичи Кварацхелии 19 матчей, четыре гола и три результативные передачи.

Ранее Энрике после победы над «Мецом» (3:0) ответил на вопрос, считает ли он, что футболист сборной Украины Илья Забарный может сыграть в полузащите.

По теме:
Защитник Динамо дал совет Забарному на фоне критики Ильи во Франции
Энрике – о Монако: «Сегодня нам противостоял очень мощный конкурент»
Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Луис Энрике Хвича Кварацхелия чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
