Луис ЭНРИКЕ: «Это выдающийся игрок, уникальный. Рад, что он есть в ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступления грузинского вингера парижанина Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия – выдающийся игрок, потому что он способен забивать, дриблировать, защищаться… Быть атакующим игроком в «ПСЖ» сложно, и мы очень рады, что он у нас», – сказал Энрике.

В этом сезоне Лиги 1 на счету Хвичи Кварацхелии 19 матчей, четыре гола и три результативные передачи.

