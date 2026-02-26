Луис ЭНРИКЕ: «Это выдающийся игрок, уникальный. Рад, что он есть в ПСЖ»
Тренер – о Кварацхелии
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступления грузинского вингера парижанина Хвичи Кварацхелии.
«Кварацхелия – выдающийся игрок, потому что он способен забивать, дриблировать, защищаться… Быть атакующим игроком в «ПСЖ» сложно, и мы очень рады, что он у нас», – сказал Энрике.
В этом сезоне Лиги 1 на счету Хвичи Кварацхелии 19 матчей, четыре гола и три результативные передачи.
Ранее Энрике после победы над «Мецом» (3:0) ответил на вопрос, считает ли он, что футболист сборной Украины Илья Забарный может сыграть в полузащите.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковский клуб заинтересован в услугах 23-летнего полузащитника Александра Яцыка
Тренер – о работе в «Нефтчи»