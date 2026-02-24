Лидер ЛНЗ попал на радары клуба УПЛ. Принято решение
Мухаррем Яшари мог продолжить карьеру в составе «Металлиста 1925»
Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари мог продолжить карьеру в составе «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, харьковский клуб связывался с лидером Украинской Премьер-лиги по поводу хавбека. После того, как игрок получил травму, было принято решение отказаться от трансфера.
В текущем сезоне на счету Мухаррема Яшари 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что бывший форвард ЛНЗ подписал контракт с грузинским клубом.
Яшарі з дитинства мріє грати в футболці київського Динамо і навіть не розглядає жодну пропозицію від жодного українського клубу. тільки динамо або інший іноземний клуб