  4. Лидер ЛНЗ попал на радары клуба УПЛ. Принято решение
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 17:15 | Обновлено 24 февраля 2026, 17:40
1845
1

Мухаррем Яшари мог продолжить карьеру в составе «Металлиста 1925»

ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари мог продолжить карьеру в составе «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, харьковский клуб связывался с лидером Украинской Премьер-лиги по поводу хавбека. После того, как игрок получил травму, было принято решение отказаться от трансфера.

В текущем сезоне на счету Мухаррема Яшари 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что бывший форвард ЛНЗ подписал контракт с грузинским клубом.

Металлист 1925 Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Khafre
наскільки мені відомо 
 Яшарі з дитинства мріє грати в футболці київського Динамо і навіть не розглядає жодну пропозицію від жодного українського клубу. тільки динамо або інший іноземний клуб
