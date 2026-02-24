Лидер ЛНЗ попал на радары клуба УПЛ. Принято решение

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари мог продолжить карьеру в составе «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, харьковский клуб связывался с лидером Украинской Премьер-лиги по поводу хавбека. После того, как игрок получил травму, было принято решение отказаться от трансфера.

В текущем сезоне на счету Мухаррема Яшари 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что бывший форвард ЛНЗ подписал контракт с грузинским клубом.