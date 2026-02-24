Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»
Однако бразилец решил продолжать
Вратарь Реала Тибо Куртуа рассказал, что мадридская команда готова была покинуть поле в матче Лиги чемпионов против Бенфики, если бы так решил Винисиус Жуниор.
Игрок, возможно, стал объектом расистских оскорбления со стороны футболиста Бенфики Джанлуки Престианни, что вызвало большой скандал.
«В матче с Бенфикой после той ситуации все решал Винисиус. Он сказал нам, что нужно продолжать игру. Если бы он сказал уходить с поля, то Реал должен был уйти с ним».
«Тогда бы уже УЕФА принимал решение», – сказал Куртуа.
Мадридская команда выиграла первый матч 1:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Похоже, вопрос будет решен положительно, несмотря на натянутые отношения Инфантино с Чефериным
Фрэнк Уоррен не исключил трилогию с Усиком
Не зупиняйтеся. Мало чого там каже Свінісіус - просто йдіть. І можете навіть не повериатися )