Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»

Вратарь Реала Тибо Куртуа рассказал, что мадридская команда готова была покинуть поле в матче Лиги чемпионов против Бенфики, если бы так решил Винисиус Жуниор.

Игрок, возможно, стал объектом расистских оскорбления со стороны футболиста Бенфики Джанлуки Престианни, что вызвало большой скандал.

«В матче с Бенфикой после той ситуации все решал Винисиус. Он сказал нам, что нужно продолжать игру. Если бы он сказал уходить с поля, то Реал должен был уйти с ним».

«Тогда бы уже УЕФА принимал решение», – сказал Куртуа.

Мадридская команда выиграла первый матч 1:0.