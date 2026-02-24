Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:22
1591
8

Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»

Однако бразилец решил продолжать

24 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:22
1591
8 Comments
Тибо КУРТУА: «Реал ушел бы с поля, если бы Винисиус нам сказал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Реала Тибо Куртуа рассказал, что мадридская команда готова была покинуть поле в матче Лиги чемпионов против Бенфики, если бы так решил Винисиус Жуниор.

Игрок, возможно, стал объектом расистских оскорбления со стороны футболиста Бенфики Джанлуки Престианни, что вызвало большой скандал.

«В матче с Бенфикой после той ситуации все решал Винисиус. Он сказал нам, что нужно продолжать игру. Если бы он сказал уходить с поля, то Реал должен был уйти с ним».

«Тогда бы уже УЕФА принимал решение», – сказал Куртуа.

Мадридская команда выиграла первый матч 1:0.

По теме:
Атлетико – Брюгге. Стали известны стартовые составы на матч
Гризманн является 3-м игроком в истории ЛЧ по матчам без получения трофея
Атлетико – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джанлука Престианни Тибо Куртуа Винисиус Жуниор расизм Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться
Футбол | 24 февраля 2026, 15:51 6
ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться
ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться

Похоже, вопрос будет решен положительно, несмотря на натянутые отношения Инфантино с Чефериным

Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Бокс | 23 февраля 2026, 21:00 1
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе

Фрэнк Уоррен не исключил трилогию с Усиком

Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Футбол | 24.02.2026, 17:46
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24.02.2026, 07:57
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Футбол | 23.02.2026, 19:26
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Школа, що не пішли. Можливо, аргентоса б і дискваліфікували, але ви б отримали 0:3.
Не зупиняйтеся. Мало чого там каже Свінісіус - просто йдіть. І можете навіть не повериатися )
Ответить
+9
Эгоист
Пафосные клоуны☝️
Ответить
+5
vazazh
Треба було піти, щоб вам записали 0Ж3. Мало що міг сказати цей вам цей недоумковати блєк-дебіл. Воно ж гівно повне. Бити цих блєків.
Ответить
+4
DaVinci
Якось раніше в Реалі було більше мужиків. Зараз більше баб ніж Бабселоні.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vince Mesk
типичный белый европеец, ради негров на все пойдет 
Ответить
+3
Сергій П
Нічого собі, але ж курва ГЕРОЙ той Віні, продовжив гру зі сльозами на очах
Ответить
+2
MrStepanovM .
су4ка дешева
Ответить
+1
Популярные новости
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 8
Футбол
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
23.02.2026, 07:02 17
Футбол
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 5
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем