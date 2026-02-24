Президент Бенфики: «Ничего не доказали, но назвали нашего игрока расистом»

Президент Бенфики Руй Кошта недоволен решением УЕФА отстранить Джанлуку Престианни от матча плей-офф Лиги чемпионов против Реала.

В первой встрече, которую мадридцы выиграли 1:0, возник скандал, когда Престианни, возможно, расистски оскорбил Винисиуса Жуниора, однако доказать ничего не удалось, так как игрок закрыл рот футболкой.

«Конечно, мы подали апелляцию, потому что ничего не было доказано, но игрока назвали расистом и отстранили. Престианни не расист, и мы поддерживаем нашего игрока. В Бенфике никогда не было и быть не может расизма».

«Мы не допустили бы расиста играть за нашу команду. УЕФА ничего не доказал, но игрока наказали. Я гарантирую, что Престианни не расист», – сказал Кошта.

Ответный матч состоится 25 февраля в Мадриде.