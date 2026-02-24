Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Бенфики: «Ничего не доказали, но назвали нашего игрока расистом»
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 17:59 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:22
Президент Бенфики: «Ничего не доказали, но назвали нашего игрока расистом»

Руй Кошта возмущен делом УЕФА против Престианни

Президент Бенфики: «Ничего не доказали, но назвали нашего игрока расистом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Бенфики Руй Кошта недоволен решением УЕФА отстранить Джанлуку Престианни от матча плей-офф Лиги чемпионов против Реала.

В первой встрече, которую мадридцы выиграли 1:0, возник скандал, когда Престианни, возможно, расистски оскорбил Винисиуса Жуниора, однако доказать ничего не удалось, так как игрок закрыл рот футболкой.

«Конечно, мы подали апелляцию, потому что ничего не было доказано, но игрока назвали расистом и отстранили. Престианни не расист, и мы поддерживаем нашего игрока. В Бенфике никогда не было и быть не может расизма».

«Мы не допустили бы расиста играть за нашу команду. УЕФА ничего не доказал, но игрока наказали. Я гарантирую, что Престианни не расист», – сказал Кошта.

Ответный матч состоится 25 февраля в Мадриде.

Джанлука Престианни Руй Кошта (футболист) Бенфика УЕФА Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Иван Зинченко Источник: AS
EGOS
так звичайно, ми всі памятаємо що було після фіналу чс 2022, і які аргентоси "не расисти", ага))
я сам проти цієї глобалістичної залупи з расизмом, але якщо вже ви ж самі (в т.ч) прийняли її на високому рівні, то поясніть своїм макакам (неважливо чорним чи білим) яких навезли з Нового Світу як треба поводитися під час футбольних матчів
Ответить
0
