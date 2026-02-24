Пара Интер – Буде-Глимт среди самых несбалансированных в истории плей-офф
У какой пары была самая большая разница в стоимости составов команд в матчах плей-офф ЛЧ?
Противостояние Буде-Глимт и Интера, по данным известного статистического портала Transfermarkt, вошло в топ-10 самых несбалансированных в истории плей-офф Лиги чемпионов по стоимости составов команд.
Разница между общими стоимостями клубов составляет 610 млн. евро. Это шестой крупнейший показатель в истории матчей плей-офф турнира.
Рекорд принадлежит противостоянию Порту и Арсенала в сезоне 2023/24 – 858 млн. евро.
Топ-10 матчей плей-офф Лиги чемпионов с самой большой разницей в стоимости составов команд
- 858 млн евро – Порту – Арсенал, 2023/24
- 742 млн евро – Базель – Манчестер Сити, 2017/18
- 735 млн евро – Лацио – Бавария, 2023/25
- 701 млн евро – Лион – Манчестер Сити, 2019/20
- 659 млн евро – Рома – Барселона, 2017/18
- 610 млн евро – Буде-Глимт – Интер, 2025/26
- 601 млн евро – Аякс – Реал, 2018/19
- 580 млн евро – Боруссия Дортмунд – Барселона, 2024/25
- 558 млн евро – Боруссия Дортмунд – ПСЖ, 2023/24
- 524 млн евро – Вольфсбург – Реал, 2015/16
