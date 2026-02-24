Пара Интер – Буде-Глимт среди самых несбалансированных в истории плей-офф

Противостояние Буде-Глимт и Интера, по данным известного статистического портала Transfermarkt, вошло в топ-10 самых несбалансированных в истории плей-офф Лиги чемпионов по стоимости составов команд.

Разница между общими стоимостями клубов составляет 610 млн. евро. Это шестой крупнейший показатель в истории матчей плей-офф турнира.

Рекорд принадлежит противостоянию Порту и Арсенала в сезоне 2023/24 – 858 млн. евро.

Топ-10 матчей плей-офф Лиги чемпионов с самой большой разницей в стоимости составов команд