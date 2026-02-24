Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Пара Интер – Буде-Глимт среди самых несбалансированных в истории плей-офф

У какой пары была самая большая разница в стоимости составов команд в матчах плей-офф ЛЧ?

Пара Интер – Буде-Глимт среди самых несбалансированных в истории плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Противостояние Буде-Глимт и Интера, по данным известного статистического портала Transfermarkt, вошло в топ-10 самых несбалансированных в истории плей-офф Лиги чемпионов по стоимости составов команд.

Разница между общими стоимостями клубов составляет 610 млн. евро. Это шестой крупнейший показатель в истории матчей плей-офф турнира.

Рекорд принадлежит противостоянию Порту и Арсенала в сезоне 2023/24 – 858 млн. евро.

Топ-10 матчей плей-офф Лиги чемпионов с самой большой разницей в стоимости составов команд

  • 858 млн евро – Порту – Арсенал, 2023/24
  • 742 млн евро – Базель – Манчестер Сити, 2017/18
  • 735 млн евро – Лацио – Бавария, 2023/25
  • 701 млн евро – Лион – Манчестер Сити, 2019/20
  • 659 млн евро – Рома – Барселона, 2017/18
  • 610 млн евро – Буде-Глимт – Интер, 2025/26
  • 601 млн евро – Аякс – Реал, 2018/19
  • 580 млн евро – Боруссия Дортмунд – Барселона, 2024/25
  • 558 млн евро – Боруссия Дортмунд – ПСЖ, 2023/24
  • 524 млн евро – Вольфсбург – Реал, 2015/16
Transfermarkt Лига чемпионов Интер Милан статистика Буде-Глимт
Сергей Турчак Источник: Instagram
ivankondrat96
Буде дуже цікаво, якщо при таких розкладах Інтер все ж таки вилетить
