Динамо обратилось к фанатам накануне матча Кубка Украины против Ингульца

Уже в скором времени киевское «Динамо» продолжит свои выступления в Кубке Украины. Во вторник, 3 марта, «бело-синие» в рамках 1/4 финала национального кубка сыграют против «Ингульца» из Петрового.

Поединок состоится в Киеве на домашнем стадионе киевской команды – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 250, 500, 800 и 1 500 гривен.

«Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!» – обратился к болельщикам киевский клуб.

По соображениям безопасности количество билетов для продажи ограничено. Напомним, «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4 333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. Здесь есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.