Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 февраля 2026, 11:47 |
1135
2

Динамо обратилось к фанатам накануне матча Кубка Украины против Ингульца

Киевский клуб объявил о старте продаж билетов на поединок, который состоится 3 марта

ФК Динамо Киев

Уже в скором времени киевское «Динамо» продолжит свои выступления в Кубке Украины. Во вторник, 3 марта, «бело-синие» в рамках 1/4 финала национального кубка сыграют против «Ингульца» из Петрового.

Поединок состоится в Киеве на домашнем стадионе киевской команды – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 250, 500, 800 и 1 500 гривен.

«Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!» – обратился к болельщикам киевский клуб.

По соображениям безопасности количество билетов для продажи ограничено. Напомним, «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4 333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. Здесь есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

Кубок Украины по футболу Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец билеты
Николай Тытюк
batistuta
Стидоба галыма!
Ответить
0
Yaroslav
Сурок їпанувся з такими цінами..??? Він ще доплачувати повинен...😁😁😁
 Хотя про що я говорю, коли він на базі в Кончі-Заспі ввів платну парковку... 20 років парковка була безкоштовною...😂😂😂
 Мабудь все бабло в казино програв врешті... Стидоба.
Ответить
0
