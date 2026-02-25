Украина. Премьер лига25 февраля 2026, 08:04 |
Козловский ответил Маркевичу: «Там и без вас разберутся»
Святослав выступил с заявлением
Несколько дней назад известный украинский специалист Мирон Маркевич заявил, что руководству львовских Карпат следовало назначить Виталия Пономарева на должность наставника «львов».
Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, лаконично отреагировал на это заявление: «Богданович, там без вас разберутся», – написал Святослав.
В настоящее время Виталий Пономарев тренирует черкасский ЛНЗ, а львовские Карпаты сменили тренера, назначив испанского специалиста Франа Фернандеса.
