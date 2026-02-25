Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 08:04
Козловский ответил Маркевичу: «Там и без вас разберутся»

Святослав выступил с заявлением

Козловский ответил Маркевичу: «Там и без вас разберутся»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Несколько дней назад известный украинский специалист Мирон Маркевич заявил, что руководству львовских Карпат следовало назначить Виталия Пономарева на должность наставника «львов».

Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, лаконично отреагировал на это заявление: «Богданович, там без вас разберутся», – написал Святослав.

В настоящее время Виталий Пономарев тренирует черкасский ЛНЗ, а львовские Карпаты сменили тренера, назначив испанского специалиста Франа Фернандеса.

