Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте

Тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал эмоциональную реакцию Ламина Ямаля на замену в поединке против «Леванте».

Напомним, в минувшее воскресенье «сине-гранатовые» уверенно обыграли соперника со счетом 3:0 в рамках 25-го тура Ла Лиги. Ямаль покинул поле на 88-й минуте, уступив место Руни Барджи.

«Его гнев? Это абсолютно естественная реакция. Для меня приоритетом является наша победа, а также тот факт, что в составе есть другие футболисты, заслуживающие игрового времени, включая Барджи. Мне импонирует то, с каким настроем Руни вошел в игру.

Вы склонны слишком остро реагировать на любые действия Ламина. Если он расстроен из-за ухода с поля – это всего лишь человеческие эмоции, ничего более», – подчеркнул Флик.