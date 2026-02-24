Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте
Испания
24 февраля 2026, 05:16 | Обновлено 24 февраля 2026, 05:17
Флик отреагировал на гнев Ямаля после замены в матче с Леванте

Тренер Барселоны прокомментировал эмоциональную реакцию Ламина

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал эмоциональную реакцию Ламина Ямаля на замену в поединке против «Леванте».

Напомним, в минувшее воскресенье «сине-гранатовые» уверенно обыграли соперника со счетом 3:0 в рамках 25-го тура Ла Лиги. Ямаль покинул поле на 88-й минуте, уступив место Руни Барджи.

«Его гнев? Это абсолютно естественная реакция. Для меня приоритетом является наша победа, а также тот факт, что в составе есть другие футболисты, заслуживающие игрового времени, включая Барджи. Мне импонирует то, с каким настроем Руни вошел в игру.

Вы склонны слишком остро реагировать на любые действия Ламина. Если он расстроен из-за ухода с поля – это всего лишь человеческие эмоции, ничего более», – подчеркнул Флик.

GloryUkraine
В Барсі конфлікт між гравцями та Фліком. 
