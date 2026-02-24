Эксперт объяснил, повлияют ли волнения в Мексике на проведение ЧМ-2026

Эксперт BBC Хавьер Эскауриаца проанализировал влияние беспорядков в Мексике на предстоящий ЧМ-2026. Напомним, в нескольких мексиканских городах начались массовые протесты на фоне слухов о возможной ликвидации лидера наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса.

«Глобально картели заинтересованы в финансовой выгоде, которую сулит мирное проведение мирового первенства. Безусловно, они подкупают чиновников и правоохранительные органы, однако они также инвестируют в ресторанный и отельный бизнес, являясь полноценной частью экономической системы.

Для них крайне выгодно, чтобы болельщики из Великобритании, США и других стран приехали в Мексику, тратили деньги и чувствовали себя комфортно», – цитирует эксперта BBC.