Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт объяснил, повлияют ли волнения в Мексике на проведение ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 февраля 2026, 04:05 |
279
0

Эксперт объяснил, повлияют ли волнения в Мексике на проведение ЧМ-2026

Ликвидация лидера картеля поставила под угрозу спокойствие в стране-хозяйке ЧМ

24 февраля 2026, 04:05 |
279
0
Эксперт объяснил, повлияют ли волнения в Мексике на проведение ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Эксперт BBC Хавьер Эскауриаца проанализировал влияние беспорядков в Мексике на предстоящий ЧМ-2026. Напомним, в нескольких мексиканских городах начались массовые протесты на фоне слухов о возможной ликвидации лидера наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса.

«Глобально картели заинтересованы в финансовой выгоде, которую сулит мирное проведение мирового первенства. Безусловно, они подкупают чиновников и правоохранительные органы, однако они также инвестируют в ресторанный и отельный бизнес, являясь полноценной частью экономической системы.

Для них крайне выгодно, чтобы болельщики из Великобритании, США и других стран приехали в Мексику, тратили деньги и чувствовали себя комфортно», – цитирует эксперта BBC.

Мексика выступает одной из трех стран-хозяек чемпионата мира 2026 года наряду с США и Канадой. Турнир запланирован на период с 11 июня по 19 июля.

По теме:
МАРТИНЕС: «Если бы Криштиану мог защищать цвета сборной вечно»
На ЧМ-2026 готовят правило, которое может кардинально повлиять на футбол
Сенсационный участник чемпионата мира вынужденно сменил главного тренера
ЧМ-2026 по футболу Мексика
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24 февраля 2026, 07:01 8
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку

Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы

Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Футбол | 23 февраля 2026, 19:26 15
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»

Известный в прошлом нападающий подвел итог первого тура в УПЛ после зимнего перерыва

Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Футбол | 24.02.2026, 07:47
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Футбол | 24.02.2026, 00:00
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 23.02.2026, 16:27
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 8
Олимпийские игры
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
22.02.2026, 10:51 7
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем