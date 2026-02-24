Кадровый удар по Реалу: хавбек мадридцев пропустит минимум месяц

Появились свежие данные о восстановлении травмированных футболистов мадридского «Реала».

Как информирует The Athletic, первоначальные прогнозы медицинского штаба относительно Дани Себальоса были довольно пессимистичными: после повреждения икроножной мышцы в игре против «Осасуны» хавбеку пророчили до двух месяцев вне игры. Тем не менее окружение игрока настроено более позитивно – ожидается, что полузащитник вернется в строй уже через четыре недели.

Хорошие новости поступают и по поводу Родриго. Бразилец, который находился в лазарете с начала февраля из-за аналогичных проблем с мышцей, уже приступил к частичным тренировкам в общей группе. В клубе уверены, что нападающий сможет выйти на поле в матче Ла Лиги против «Хетафе», запланированном на 2 марта.

Что касается защитника Дина Хейсена, почувствовавшего дискомфорт на прошлой неделе, то он рассчитывает на форсированное восстановление. Игрок надеется попасть в заявку на ответную встречу Лиги чемпионов против «Бенфики», которая состоится уже в эту среду.