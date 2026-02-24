Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кадровый удар по Реалу: хавбек мадридцев пропустит минимум месяц
Испания
24 февраля 2026, 03:24 | Обновлено 24 февраля 2026, 03:25
760
0

Кадровый удар по Реалу: хавбек мадридцев пропустит минимум месяц

Появились свежие данные о восстановлении травмированных футболистов мадридского клуба

24 февраля 2026, 03:24 | Обновлено 24 февраля 2026, 03:25
760
0
Кадровый удар по Реалу: хавбек мадридцев пропустит минимум месяц
Getty Images/Global Images Ukraine

Появились свежие данные о восстановлении травмированных футболистов мадридского «Реала».

Как информирует The Athletic, первоначальные прогнозы медицинского штаба относительно Дани Себальоса были довольно пессимистичными: после повреждения икроножной мышцы в игре против «Осасуны» хавбеку пророчили до двух месяцев вне игры. Тем не менее окружение игрока настроено более позитивно – ожидается, что полузащитник вернется в строй уже через четыре недели.

Хорошие новости поступают и по поводу Родриго. Бразилец, который находился в лазарете с начала февраля из-за аналогичных проблем с мышцей, уже приступил к частичным тренировкам в общей группе. В клубе уверены, что нападающий сможет выйти на поле в матче Ла Лиги против «Хетафе», запланированном на 2 марта.

Что касается защитника Дина Хейсена, почувствовавшего дискомфорт на прошлой неделе, то он рассчитывает на форсированное восстановление. Игрок надеется попасть в заявку на ответную встречу Лиги чемпионов против «Бенфики», которая состоится уже в эту среду.

По теме:
Бенфика возмущена решением УЕФА не наказывать игрока мадридского Реала
Бывший подопечный Моуриньо публично разнес Жозе из-за Винисиуса
После 3:1 с Интером тренер Буде-Глимт не собирается останавливаться
Реал Мадрид Дани Себальос Родриго Гоес Дин Хейсен чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Бенфика Осасуна Хетафе
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Олимпийские игры | 23 февраля 2026, 08:09 12
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»

Теннисистка – о решении МОК по Гераскевичу

Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Футбол | 24 февраля 2026, 07:47 0
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением

Бойко считает, что киевский клуб не станет чемпионом

Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 23.02.2026, 16:27
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
Футбол | 23.02.2026, 08:51
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
Начало новой серии? МЮ минимально обыграл Эвертон без Миколенко
Футбол | 23.02.2026, 23:57
Начало новой серии? МЮ минимально обыграл Эвертон без Миколенко
Начало новой серии? МЮ минимально обыграл Эвертон без Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
23.02.2026, 07:38 1
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 8
Олимпийские игры
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 32
Футбол
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
22.02.2026, 10:51 7
Бокс
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем