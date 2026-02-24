Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат дышит в спину главному фавориту на Золотой мяч
Испания
24 февраля 2026, 12:04 | Обновлено 24 февраля 2026, 12:22
2207
1

Ванат дышит в спину главному фавориту на Золотой мяч

Владислав продолжает составлять конкуренцию Мбаппе

24 февраля 2026, 12:04 | Обновлено 24 февраля 2026, 12:22
2207
1 Comments
Ванат дышит в спину главному фавориту на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанский статистический портал StatsSegunda обновил рейтинг футболистов с наибольшим влиянием на результаты своих команд. Аналитики подсчитали, сколько очков каждый игрок обеспечил благодаря своим голам.

Возглавляет список нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который забил 23 гола в элитном дивизионе и принес «королевскому клубу» 15 очков.

Среди главных соперников французского нападающего оказался и украинец Владислав Ванат. Форвард «Жироны» отличился восемью голами, которые принесли каталонскому клубу одиннадцать пунктов.

Украинец занял второе место в рейтинге и дышит в спину Мбаппе, который считается главным фаворитом на Золотой мяч.

По теме:
Игрока Бенфики отстранили от матча с Реалом за расизм. Он приехал в Мадрид
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
В шестой раз в истории за Жирону в одной игре забивали два украинца
рейтинг Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24 февраля 2026, 09:04 7
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца

Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»

ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 24 февраля 2026, 13:47 0
ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины

Восемь команд, среди которых три представителя Премьер-лиги, продолжают борьбу за трофей

Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Футбол | 24.02.2026, 07:47
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Футбол | 24.02.2026, 00:00
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 23.02.2026, 16:27
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Забарный узнал неприятные новости накануне матча ПСЖ в Лиге чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
 
Ответить
+1
Популярные новости
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 6
Футбол
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 33
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем