Ванат дышит в спину главному фавориту на Золотой мяч

Испанский статистический портал StatsSegunda обновил рейтинг футболистов с наибольшим влиянием на результаты своих команд. Аналитики подсчитали, сколько очков каждый игрок обеспечил благодаря своим голам.

Возглавляет список нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который забил 23 гола в элитном дивизионе и принес «королевскому клубу» 15 очков.

Среди главных соперников французского нападающего оказался и украинец Владислав Ванат. Форвард «Жироны» отличился восемью голами, которые принесли каталонскому клубу одиннадцать пунктов.

Украинец занял второе место в рейтинге и дышит в спину Мбаппе, который считается главным фаворитом на Золотой мяч.