Ванат дышит в спину главному фавориту на Золотой мяч
Владислав продолжает составлять конкуренцию Мбаппе
Испанский статистический портал StatsSegunda обновил рейтинг футболистов с наибольшим влиянием на результаты своих команд. Аналитики подсчитали, сколько очков каждый игрок обеспечил благодаря своим голам.
Возглавляет список нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который забил 23 гола в элитном дивизионе и принес «королевскому клубу» 15 очков.
Среди главных соперников французского нападающего оказался и украинец Владислав Ванат. Форвард «Жироны» отличился восемью голами, которые принесли каталонскому клубу одиннадцать пунктов.
Украинец занял второе место в рейтинге и дышит в спину Мбаппе, который считается главным фаворитом на Золотой мяч.
#LALIGAEASPORTS #AlavésGirona— StatsPrimera (@StatsPrimera) February 23, 2026
FINAL | 2-2
8⃣º Gol de Vanat esta temporada en liga para el @GironaFC
🥈 Es el segundo jugador que MÁS PUNTOS ha dado a un equipo de Primera División con sus goles esta temporada, solo por detrás de Mbappé (@realmadrid) pic.twitter.com/5v5k45tEZV
