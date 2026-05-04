  4. Источник: Цыганков принял неожиданное решение о будущем
04 мая 2026, 08:20
Источник: Цыганков принял неожиданное решение о будущем

Виктор готов переехать в АПЛ летом, если будет предложение

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Футболист каталонской «Жироны» украинский вингер Виктор Цыганков может летом покинуть клуб.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик, один из лидеров сборной Украины будет готов рассмотреть предложение о трансфере, если оно поступит от амбициозного клуба из чемпионата Англии по футболу.

В этом сезоне Ла Лиги Цыганков провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Ранее Виктор Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационной победы в матче чемпионата Испании по футболу против «Барселоны».

оце ухвалив... "якщо буде пропозиція"...  Я теж ухвалив рішення погодитися на посаду Міністра, ну якщо мені хтось раптом запропонує! 
майже 29 років ... АПЛ ... крихкий, маленький в АПЛ ... На банку і через рік в ДК , як Ярмола ...? 
просто шось же треба Циганику прозвіздіти на ютуб-кАналі.
Взяти інтерв'ю у футболіста йому не під силу...
Поломают там Витька. Сидел бы да не пытался 
В англии уже есть хрустальные. Зачем англичанам еще один хрустальный? 
Самый лучший варик для него это Вильярреал. Может ещё а топ, под замену. 
