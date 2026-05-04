Источник: Цыганков принял неожиданное решение о будущем

Футболист каталонской «Жироны» украинский вингер Виктор Цыганков может летом покинуть клуб.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик, один из лидеров сборной Украины будет готов рассмотреть предложение о трансфере, если оно поступит от амбициозного клуба из чемпионата Англии по футболу.

В этом сезоне Ла Лиги Цыганков провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Ранее Виктор Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационной победы в матче чемпионата Испании по футболу против «Барселоны».