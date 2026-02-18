Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной

«Жирона» опубликовала эмоциональное видео после победы над «Барселоной» (2:1) в 24-м туре Ла Лиги. На кадрах – искренние эмоции, объятия и радость игроков после финального свистка.

Среди героев ролика – Виктор Цыганков, который провел на поле весь матч и разделил празднование с партнерами и главным тренером команды Мичелом.

После победы «Жирона» поднялась на 12-е место, тогда как «Барселона» осталась второй, уступая лидерство мадридскому «Реалу».

В этом сезоне Ла Лиги Цыганков провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.