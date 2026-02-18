Цыганков не смог сдержать эмоций после сенсационного матча с Барселоной
Команда Мичела победила 2:1
«Жирона» опубликовала эмоциональное видео после победы над «Барселоной» (2:1) в 24-м туре Ла Лиги. На кадрах – искренние эмоции, объятия и радость игроков после финального свистка.
Среди героев ролика – Виктор Цыганков, который провел на поле весь матч и разделил празднование с партнерами и главным тренером команды Мичелом.
После победы «Жирона» поднялась на 12-е место, тогда как «Барселона» осталась второй, уступая лидерство мадридскому «Реалу».
В этом сезоне Ла Лиги Цыганков провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
😍 COM US ESTIMO! pic.twitter.com/3Ewkj3kz3X— Girona FC (@GironaFC) February 16, 2026
