Тяжелая победа Динамо, разгром от Шахтера, отмена матча в Александрии

УПЛ вернулась. 20 февраля матчем «Вереса» и «Полтавы» возобновился после длительной зимней паузы чемпионат страны. И сразу же выдал настоящий триллер: «Полтава» вела в два мяча, но в итоге даже ничью не удержала. «Динамо» на тяжелом поле нервно одолело «Рух». Лидер чемпионата – ЛНЗ – без проблем переиграл «Эпицентр». Соседи по турнирной таблице – «Кривбасс» и «Металлист 1925» – разошлись нулевой ничьей. «Полесье» на выезде одолело «Колос». В центральном матче тура «Шахтер» разгромил «Карпаты». Матч «Александрия» – «Оболонь» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона.

Камбек тура

Аутсайдер попытался ошарашить середняка, и это у него получилось. «Полтава» очень активно начала выездную игру против «Вереса». Уже к середине первой половины встречи гости вели с преимуществом в два мяча. Но к сожалению для дебютанта УПЛ, он пропустил в самом конце первого тайма. И «гол в раздевалку» сломал команду Павла Матвийченко. Во втором тайме «Верес» забил еще два мяча. А мог и больше. В итоге «народный клуб» добыл волевую победу, поквитавшись таким образом за поражение от «Полтавы» в первом круге.

Мучения тура

Игры в исполнении «Динамо» и «Руха» было маловато. В первую очередь виновато поле: состояние газона на стадионе «Динамо» можно смело оценить на тройку по десятибалльной шкале. Однако и с точки зрения игры как таковой команды не преуспели. Зато эмоционально соперники были готовы, и эта готовность порой выплескивалась за край. Хозяева больше владели мячом, больше владели территорией, и в итоге были вознаграждены. Во время розыгрыша одного из многочисленных угловых удачно на завершающей фазе сыграл Пономаренко. Для победы «бело-синим» этого мяча оказалось достаточно.





Дубль тура

Очень грамотно выстроил игру против «Эпицентра» лидер чемпионата. Команда Виталия Пономарева поначалу сделала ставку на игру вторым номером. И когда команда Сергея Нагорняка «сдулась», не реализовав пару неплохих моментов, ЛНЗ взялся за дело. В конце первого тайма и в начале второго Ассинор забил два мяча и фактически похоронил интригу в этой игре. Хотя под занавес поединка гостям таки повезло, когда мяч угодил в перекладину.

Аут тура

Блестяще разыграли вбрасывания аута футболисты ЛНЗ в игре против «Эпицентра» на 41-й минуте встречи. После длинного заброса Пастух принял мяч в штрафной площади «Эпицентра» и головой в одно касание сбросил дальше на Ассинора. Ганский легионер тоже в одно касание мощно пробил под углом в дальний верхний угол ворот, без шансов для голкипера.

Сейв тура

Под занавес первой половины встречи «Эпицентр» имел отличный шанс сравнять счет в игре против ЛНЗ. Это Запорожец нанес сильный и точный удар из-за пределов штрафной площади. Мяч летел практически в верхний угол ворот, однако кипер ЛНЗ Паламарчук в красивом броске перевел мяч на угловой.

Ничья тура

Впервые в истории противостояний «Кривбасса» и «Металлиста 1925» зафиксирована ничья. Главной темой этой встречи стала борьба. Моментов за этой борьбой было мало, но они все же возникали. Первый тайм прошел с небольшой инициативой команды ван Леувена, тогда как второй – уже с преимуществом команды Бартуловича. Оборона в этом матче оказалась сильнее атаки. В общем, закономерная ничья.

Замена тура

ФК Полесье

На 65-й минуте матча «Колос» – «Полесье» в составе команды гостей вместо Гайдучика вышел Краснопир. Новобранцу житомирского коллектива понадобилось всего три минуты, чтобы отличиться. Игорь забил в ворота «Колоса» после своего первого касания мяча в этом поединке.

Передача тура

После такой передачи, что полузащитник «Полесья» Гуцуляк выдал Краснопиру, проще забить, нежели промазать. Лидер средней линии «волков» обыгрался накоротке с Андриевским на правом крыле атаки, а затем резкой передачей на Краснопира отрезал от мяча практически всю защиту «Колоса». Форварду осталось лишь не попасть в голкипера, с чем он на отлично справился.

Матч тура

«Шахтер» принимал «Карпаты» на «Арене Львов». Это был дебют для нового наставника «зелено-белых» Франа Фернандеса. Испанский специалист наглядно продемонстрировал, что на Пиренеях умеют не только «ставить» атаку, но и от обороны плясать. В первом тайме низкий блок «Карпат» себя оправдал: глухие нули. Во второй половине встречи номинальные гости создали два неплохие моменты, но не реализовали их. «Шахтер» спасли замены. На счету Аллисона, вышедшего на поле в начале второго тайма, две результативные передачи, а на счету Траоре, вышедшего в середине второй половины встречи – и вовсе хет-трик.

Герой тура

Лассина Траоре не играл за «Шахтер» с августа прошлого года. У форварда «горняков» была очередная травма. Поговаривали даже, что «горняки» хотят избавиться от этого нападающего, который мало играет, но один из самых высокооплачиваемых в команде. В игре против «Карпат» Траоре наглядно продемонстрировал, за что ему платят шальные деньги. Лассина вышел на замену на 64 минуте игры (вместо Мейреллиша), через три минуты забил первый гол в ворота львовян, а еще через четыре минуты – второй. Еще одиннадцать минут – и на счету Траоре хет-трик. Это первый «трюк со шляпой» Траоре за «Шахтер».

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Конфуз тура

Игровую программу понедельника должна была открыть встреча между «Александрией» и «Оболонью». Но не открыла. Матч был отменен. Отменил его арбитр Владимир Новохатний. Он посчитал, что газон «Ники» не готов к проведению поединка: поле промерзло, и таит опасность для футболистов. Судьба этого поединка будет решена на заседании КДК УАФ.

Событие тура

Первый мяч «Зари» в игре против «Кудровки» забил опытнейший защитник команды Виктора Скрипника Игорь Пердута. Для 35-летнего оборонца этот мяч – первый за последние шесть с половиной лет. До этого Пердута забивал в УПЛ аж в августе 2019-го: в бытность игроком «Ворсклы», в ворота «Колоса».

Автогол тура

«Заря» имела все шансы добыть три очка в игре против «Кудровки». «Мужики» выигрывали 2:1 на момент первой компенсированной ко времени второго тайма минуты. Но на второй компенсированной минуте случилось несчастье: центрбек «Зари» Джордан оказался на пути мяча, и от него футбольный снаряд срикошетил в ворота. В итоге ничья.

Символическая сборная тура