Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известны оценки Ваната и Цыганкова за голы в горячем матче Жироны в Испании
Испания
24 февраля 2026, 00:13 |
Известны оценки Ваната и Цыганкова за голы в горячем матче Жироны в Испании

Каталонцы сыграли вничью с Алавесом

24 февраля 2026, 00:13
4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 23 февраля, состоялся матч 25-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и «Жироной». Игра состоялась на стадионе «Мендисорроса» и завершилась ничейным счетом 2:2.

В стартовом составе каталонцев вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Оба сумели забить по голу в матче.

По завершении матча статистический портал SofaScore признал Цыганкова лучшим игроком «Жироны» – 8,1 балла. Ванат получил оценку 6,8.

Наибольшую оценку получил Лука Бое, который дважды забил за «Алавес».

Оценки матча Алавес – Жирона:

По теме:
Игроки Барселоны рассказали о суровой системе штрафов от Флика
Цыганков вышел на 5 место среди украинских бомбардиров в топ-5 лигах
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
оценки SofaScore Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
adidas77
Циганков з великим відривом був найкращим гравцем на полі!
Мітчел своїми тупими замінами, вкрав у Циганкова MVP матчу, а у Жирони перемогу!
+3
