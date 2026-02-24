Известны оценки Ваната и Цыганкова за голы в горячем матче Жироны в Испании

В понедельник, 23 февраля, состоялся матч 25-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и «Жироной». Игра состоялась на стадионе «Мендисорроса» и завершилась ничейным счетом 2:2.

В стартовом составе каталонцев вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Оба сумели забить по голу в матче.

По завершении матча статистический портал SofaScore признал Цыганкова лучшим игроком «Жироны» – 8,1 балла. Ванат получил оценку 6,8.

Наибольшую оценку получил Лука Бое, который дважды забил за «Алавес».

Оценки матча Алавес – Жирона: