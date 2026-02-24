Испания24 февраля 2026, 00:13 |
Известны оценки Ваната и Цыганкова за голы в горячем матче Жироны в Испании
Каталонцы сыграли вничью с Алавесом
24 февраля 2026, 00:13 |
В понедельник, 23 февраля, состоялся матч 25-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и «Жироной». Игра состоялась на стадионе «Мендисорроса» и завершилась ничейным счетом 2:2.
В стартовом составе каталонцев вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Оба сумели забить по голу в матче.
По завершении матча статистический портал SofaScore признал Цыганкова лучшим игроком «Жироны» – 8,1 балла. Ванат получил оценку 6,8.
Наибольшую оценку получил Лука Бое, который дважды забил за «Алавес».
Оценки матча Алавес – Жирона:
Мітчел своїми тупими замінами, вкрав у Циганкова MVP матчу, а у Жирони перемогу!