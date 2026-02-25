Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 04:02 |
976
2

Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом

Ахметов отблагодарил воина за защиту Украины

25 февраля 2026, 04:02 |
976
2 Comments
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Украинский военный Виталий Шумей получил ценный подарок от «Шахтера».

«Врачи не давали защитнику сборной Украины Виталию Шумею никаких прогнозов. После тяжелого ранения он не мог говорить, ходить или питаться. Но за три года упорной борьбы ему удалось сделать почти невозможное – подняться с постели и вернуться к полноценной жизни.

На свое 38-летие Виталий получил особый подарок от Рината Ахметова: президент ФК «Шахтер» подарил ему собственный дом. Это не просто дом, а безопасное пространство для реабилитации и спокойного восстановления.

Сегодня Виталий уже говорит, делает первые шаги и проходит вертикализацию – сложный этап восстановления после тяжелых травм, когда учатся стоять и держать свой вес.

До этого времени он с отцом жили между больницами и реабилитационными центрами, а их дом в Сумской области находился под обстрелами. Поэтому подарок от «Шахтера» – не просто помощь, а настоящий шанс на новую жизнь», – отмечает пресс-служба «Шахтера».

По теме:
Определен лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Карпат
ФОТО. Проспер Оба провел автограф-сессию перед игрой Шахтера с Карпатами
Борис ДЖОНСОН: «Гераскевич олицетворяет силу всех украинцев»
Шахтер Донецк Ринат Ахметов российско-украинская война
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Forvard001
А коли суркіс хоть щось комусь подарує?
