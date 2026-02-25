Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом

Украинский военный Виталий Шумей получил ценный подарок от «Шахтера».

«Врачи не давали защитнику сборной Украины Виталию Шумею никаких прогнозов. После тяжелого ранения он не мог говорить, ходить или питаться. Но за три года упорной борьбы ему удалось сделать почти невозможное – подняться с постели и вернуться к полноценной жизни.

На свое 38-летие Виталий получил особый подарок от Рината Ахметова: президент ФК «Шахтер» подарил ему собственный дом. Это не просто дом, а безопасное пространство для реабилитации и спокойного восстановления.

Сегодня Виталий уже говорит, делает первые шаги и проходит вертикализацию – сложный этап восстановления после тяжелых травм, когда учатся стоять и держать свой вес.

До этого времени он с отцом жили между больницами и реабилитационными центрами, а их дом в Сумской области находился под обстрелами. Поэтому подарок от «Шахтера» – не просто помощь, а настоящий шанс на новую жизнь», – отмечает пресс-служба «Шахтера».