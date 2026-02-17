Как премия за золото. Гераскевич получил 10 миллионов
Ахметов пополнил фонд Гераскевича
Фонд президента Шахтера Рината Ахметова сообщил, что договорился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем о передаче в его благотворительный фонд 10 миллионов гривен.
Это эквивалент премии, которую спортсмен получил бы в случае завоевания золота на Олимпиаде-2026.
Гераскевич был дисквалифицирован с Олимпийских Игр, когда МОК отказался допустить Владислава к соревнованиями со шлемом, на котором изображены убитые россией украинские спортсмены.
Гераскевич планирует выставить шлем на аукцион и пополнить свой фонд.
