Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Как премия за золото. Гераскевич получил 10 миллионов
Скелетон
17 февраля 2026, 13:52 | Обновлено 17 февраля 2026, 13:57
339
0

Как премия за золото. Гераскевич получил 10 миллионов

Ахметов пополнил фонд Гераскевича

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Фонд президента Шахтера Рината Ахметова сообщил, что договорился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем о передаче в его благотворительный фонд 10 миллионов гривен.

Это эквивалент премии, которую спортсмен получил бы в случае завоевания золота на Олимпиаде-2026.

Гераскевич был дисквалифицирован с Олимпийских Игр, когда МОК отказался допустить Владислава к соревнованиями со шлемом, на котором изображены убитые россией украинские спортсмены.

Гераскевич планирует выставить шлем на аукцион и пополнить свой фонд.

Ринат Ахметов Владислав Гераскевич российско-украинская война Олимпийские игры 2026 скелетон
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
