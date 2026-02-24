Виктор Грачев назвал четырех неудачников Премьер-лиги

В Премьер-лиге возобновился сезон в УПЛ. Итоги 17-й тура в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua подвел бывший нападающий «Шахтера» Виктор Грачев, который, в частности, назвал четыре команды, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е.

– Последнее место останется за «Полтавой», – сказал Грачев. – «Александрия» с «Кудровкой» будут бороться за 14-ю позицию, которая дает право сыграть в переходных матчах. Там же окажется и «Эпицентр».

Если «Оболони» засчитают победу в несыгранном поединке в Александрии, то киевляне уже на четыре очка убегут от опасной зоны. Поэтому я пока остаюсь с таким мнением о неудачниках Премьер-лиги. Хотя давайте подождем несколько туров, чтобы видеть, что эти коллективы натренировали зимой.