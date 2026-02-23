Отыграл три сетбола. Дрейпер в Дубае вернулся в Тур после травмы руки

Британец Джек Дрейпер (ATP 15) обыграл Кантена Алиса (ATP 68) в матче 1/16 финала турнира АТР 500 в Дубае.

Дрейпер одержал победу в двух сетах над французом – 7:6 (10:8), 6:3 за 1 час 39 минут.

Джек отыграл три сетбола на тай-брейке и взял победу в первом сете. В активе британца – 13 подач на вылет, три из трех реализованных брейк-пойнтов, 37 виннеров, в пассиве – 16 невынужденных ошибок.

Это первая очная встреча игроков. Счет 1:0 в пользу Дрейпера.

Это первый матч британца на уровне Тура после травмы руки на US Open 2025. В этом сезоне Дрейпер сыграл только в квалификации Кубка Дэвиса против Виктора Дурасовича (6:2, 6:2) в противостоянии сборных Великобритании и Норвегии.

В 1/8 финала британец сыграет или с Артуром Риндеркнешем (Франция), или с Фабианом Марожаном (Венгрия).

АТР 500 Дубай. Хард, 1/16 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [15] – Кантен Алис (Франция) [68] – 7:6 (10:8), 6:3