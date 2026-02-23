ВИДЕО. Федерер посетил матч Вавринки. Как Стэн стартовал на турнире в Дубае

Бывшая первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров Grand Slam, швейцарец Роджер Федерер посетил матч Стэна Вавринки против Бенджамина Хассана на турнире ATP 500 в Дубае.

Роджер Федерер является рекордсменом по числу побед на этом турнире в мужском одиночном разряде. Маэстро Федерер завоевывал трофей пятисотника в Дубае восемь раз: в 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019 годах.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер официально завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года. Свой последний матч он провел на турнире Кубка Лейвера в Лондоне.

Стэн Вавринка (ATP 99) выиграл в двух сетах стартовый матч пятисотника в Дубае против Бенджамина Хассана – 7:5, 6:3. В 1/8 финала швейцарет сыграет или с нейтралом Даниилом Медведевым или с представителем Китая Шан Цзюньчэн.

ATP 500 Дубай. Хард, 1/16 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Бенджамин Хассан (Ливан) – 7:5, 6:3

Видео. Роджер Федерер на матче Вавринки