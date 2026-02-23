Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая одолела белорусску и вышла в основу турнира WTA 125 в Анталье
WTA
23 февраля 2026, 13:15 | Обновлено 23 февраля 2026, 13:18
382
5

Завацкая одолела белорусску и вышла в основу турнира WTA 125 в Анталье

Катарина уверенно переиграла Ирину Шиманович в финале отбора к соревнованиям в Турции

23 февраля 2026, 13:15 | Обновлено 23 февраля 2026, 13:18
382
5 Comments
Завацкая одолела белорусску и вышла в основу турнира WTA 125 в Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 317) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла беларуску Ирину Шиманович (WTA 159) за 1 час и 38 минут.

WTA 125 Анталья. Квалификация

Ирина Шиманович [1] – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 4:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Завацкая на старте квалификации справилась с Дефне Чирпанли.

Соперницу в 1/16 финала Катарина получит позже. Из возможных оппоненток: Лаура Пигосси, Лейре Ромером Гормас, Ангелина Калинина и Юлия Грабер.

Помимо Завацкой, в основе соревнований в Анталье из украинок сыграют вышеупомянутая Калинина и Александра Олейникова (первая сеяная).

Катарина впервые в середины октября 2025 года сыграет в основной сетке турнира WTA 125, когда уступила в 1/16 финала соревнований в Цзинане.

По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Жребий WTA 125 Анталья. Олейникова и Калинина, Завацкая стартовала в отборе
Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!
WTA Анталья Ирина Шиманович Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарья СНИГУР: «Мне нужно было что-то изменить в своей голове»
Теннис | 23 февраля 2026, 11:50 0
Дарья СНИГУР: «Мне нужно было что-то изменить в своей голове»
Дарья СНИГУР: «Мне нужно было что-то изменить в своей голове»

Украинка провела пресс-конференцию после победы в финале WTA 125 в Оэйраше

ГЕРАСКЕВИЧ: «Сергей Бубка не должен носить звание Герой Украины»
Олимпийские игры | 23 февраля 2026, 10:57 4
ГЕРАСКЕВИЧ: «Сергей Бубка не должен носить звание Герой Украины»
ГЕРАСКЕВИЧ: «Сергей Бубка не должен носить звание Герой Украины»

Украинский скелетонист ответил на вопросы про Сергея Бубку и Валерия Борзова

Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Футбол | 23.02.2026, 05:54
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Олимпийские игры | 23.02.2026, 08:09
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
Футбол | 23.02.2026, 07:38
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець Катрин!І руку нейтралці не потисла!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Falko
Ніпойняф, це Шиманович уже на 2 сотню не тягне, чи Катарина вирішила потроху починати грати в теніс?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
21.02.2026, 09:22 13
Футбол
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
21.02.2026, 08:18 28
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
21.02.2026, 21:48 4
Футбол
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
21.02.2026, 12:41 25
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем