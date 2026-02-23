Завацкая одолела белорусску и вышла в основу турнира WTA 125 в Анталье

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 317) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла беларуску Ирину Шиманович (WTA 159) за 1 час и 38 минут.

WTA 125 Анталья. Квалификация

Ирина Шиманович [1] – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 4:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Завацкая на старте квалификации справилась с Дефне Чирпанли.

Соперницу в 1/16 финала Катарина получит позже. Из возможных оппоненток: Лаура Пигосси, Лейре Ромером Гормас, Ангелина Калинина и Юлия Грабер.

Помимо Завацкой, в основе соревнований в Анталье из украинок сыграют вышеупомянутая Калинина и Александра Олейникова (первая сеяная).

Катарина впервые в середины октября 2025 года сыграет в основной сетке турнира WTA 125, когда уступила в 1/16 финала соревнований в Цзинане.