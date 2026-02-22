Жребий WTA 125 Анталья. Олейникова и Калинина, Завацкая стартовала в отборе

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 71) и Ангелина Калинина (WTA 191) сыграют в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

Олейникова получила первый номер посева и на старте соревнований сыграет с Полиной Кудерметовой (Узбекистан, WTA 146). Если Александра пройдет Полину, то во втором круге встретится либо с Алис Раме (Франция, WTA 199), либо с Тамарой Зиданшек (Словения, WTA 147).

Калинина в 1/16 финала поборется с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию. В случае успеха, Ангелина во втором круге сыграеь или с еще одной квалифайершей, или со второй сеяной Юлией Грабер.

В квалификации выступает украинка Катарина Завацкая (WTA 311). В первом раунде отбора Завацкая в двух сетах разгромила Дефне Чирпанли (Турция, 862). В финале квалов Катарина поборется с Ириной Шиманович (WTA 156).

WTA 125 Анталья. Грунт. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) [7] – Дефне Чирпанли (Турция) [WC] – 6:1, 6:1

Результаты жеребьевки основы WTA 125 в Анталье для украинок:

R1: Александра Олейникова [1] – Полина Кудерметова

R2: Александра Олейникова [1] / Полина Кудерметова – Алис Раме / Тамара Зиданшек

R1: Ангелина Калинина – Q

R2: Ангелина Калинина / Q – Q / Юлия Грабер [2]