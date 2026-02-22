Жребий WTA 125 Анталья. Олейникова и Калинина, Завацкая стартовала в отборе
Александра встретится с Кудерметовой, Ангелина – с квалифайеркой, Катарина одолела Чирпанли
Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 71) и Ангелина Калинина (WTA 191) сыграют в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
Олейникова получила первый номер посева и на старте соревнований сыграет с Полиной Кудерметовой (Узбекистан, WTA 146). Если Александра пройдет Полину, то во втором круге встретится либо с Алис Раме (Франция, WTA 199), либо с Тамарой Зиданшек (Словения, WTA 147).
Калинина в 1/16 финала поборется с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию. В случае успеха, Ангелина во втором круге сыграеь или с еще одной квалифайершей, или со второй сеяной Юлией Грабер.
В квалификации выступает украинка Катарина Завацкая (WTA 311). В первом раунде отбора Завацкая в двух сетах разгромила Дефне Чирпанли (Турция, 862). В финале квалов Катарина поборется с Ириной Шиманович (WTA 156).
WTA 125 Анталья. Грунт. Квалификация
Катарина Завацкая (Украина) [7] – Дефне Чирпанли (Турция) [WC] – 6:1, 6:1
Результаты жеребьевки основы WTA 125 в Анталье для украинок:
R1: Александра Олейникова [1] – Полина Кудерметова
R2: Александра Олейникова [1] / Полина Кудерметова – Алис Раме / Тамара Зиданшек
R1: Ангелина Калинина – Q
R2: Ангелина Калинина / Q – Q / Юлия Грабер [2]
