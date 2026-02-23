Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В первом раунде украинка, которая посеаяна под пятым номером, сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 142). Поединок начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Кристиной Букшей, либо с Донной Векич.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА