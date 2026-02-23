Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 февраля 2026, 11:33 |
265
3

Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Мериде

23 февраля 2026, 11:33 |
265
3 Comments
Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В первом раунде украинка, которая посеаяна под пятым номером, сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 142). Поединок начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Кристиной Букшей, либо с Донной Векич.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Мериде
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Ястремская сыграет на турнире WTA 500 в Мериде. Известна первая соперница
Даяна Ястремская Марина Стакушич смотреть онлайн WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Олимпийские игры | 23 февраля 2026, 07:07 5
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ

Sport.ua рассказывает о самых ярких событиях последнего соревновательного дня зимних Игр

Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Футбол | 23 февраля 2026, 05:02 15
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию

Наставник киевлян тренирует команду на русском языке

Жребий WTA 125 Анталья. Олейникова и Калинина, Завацкая стартовала в отборе
Теннис | 22.02.2026, 22:32
Жребий WTA 125 Анталья. Олейникова и Калинина, Завацкая стартовала в отборе
Жребий WTA 125 Анталья. Олейникова и Калинина, Завацкая стартовала в отборе
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Олимпийские игры | 23.02.2026, 08:09
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Футбол | 22.02.2026, 16:45
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
Тим часом Катя Завадська (№317) виграла у росіянки Шиманович (№159) на челенджері в Анталії ...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 20
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
21.02.2026, 08:18 28
Футбол
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 21:11 1
Теннис
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем