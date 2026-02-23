Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100

23 февраля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки выступили на большом турнире WTA 1000 в Дубае.

Украинка Элина Свитолина добралась до финала, где уступила Джессике Пегуле. Свитолина осталась на девятом месте с 3845 очками, но сократила отставание от восьмой Мирры Андреевой (4001), которая не сумела защитить прошлогодний трофей в ОАЭ, вылетив в четвертьфинале.

Близко находится и Жасмин Паолини – седьмая позиция и 4047 пунктов.

Пегула, которая располагается на пятой строчке, благодаря выигранному трофею тысячника приблизилась к Коко Гауфф – 6768 очков против 6803. Выше Джессики и Коко находятся Елена Рыбакина, Ига Свентек и Арина Соболенко.

Топ-10 рейтинга WTA

Две другие ведущие украинские теннисистки – Марта Костюк и Даяна Ястремская – потеряли позиции. Марта опустилась на 28-е меместо (минус две строчки), Даяна – на 49-е (минус пять строчек).

Александра Олейникова и Юлия Стародубцева сохранили свои места – 71-я и 101-я соотетственно.

Дарья Снигур на прошлой неделе завоевала трофей WTA 125 в Оэйраше и поднялась на 18 мест – сейчас она 115-я. В топ-100 пока что Снигур никогда не поднималась, ее личным рекордом является 105-я позиция.

Ангелина Калинина, Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катариная Завацкая потеряли места. Подрез получит очки за выигранный трофей ITF W35 в Гааге на следующей неделе.

Украинки в рейтинге WTA