Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
23 февраля 2026, 10:31
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100

Элина осталась на девятой строчке, Марта Костюк и Даяна Ястремская потеряли позиции

Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки выступили на большом турнире WTA 1000 в Дубае.

Украинка Элина Свитолина добралась до финала, где уступила Джессике Пегуле. Свитолина осталась на девятом месте с 3845 очками, но сократила отставание от восьмой Мирры Андреевой (4001), которая не сумела защитить прошлогодний трофей в ОАЭ, вылетив в четвертьфинале.

Близко находится и Жасмин Паолини – седьмая позиция и 4047 пунктов.

Пегула, которая располагается на пятой строчке, благодаря выигранному трофею тысячника приблизилась к Коко Гауфф – 6768 очков против 6803. Выше Джессики и Коко находятся Елена Рыбакина, Ига Свентек и Арина Соболенко.

Топ-10 рейтинга WTA

Две другие ведущие украинские теннисистки – Марта Костюк и Даяна Ястремская – потеряли позиции. Марта опустилась на 28-е меместо (минус две строчки), Даяна – на 49-е (минус пять строчек).

Александра Олейникова и Юлия Стародубцева сохранили свои места – 71-я и 101-я соотетственно.

Дарья Снигур на прошлой неделе завоевала трофей WTA 125 в Оэйраше и поднялась на 18 мест – сейчас она 115-я. В топ-100 пока что Снигур никогда не поднималась, ее личным рекордом является 105-я позиция.

Ангелина Калинина, Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катариная Завацкая потеряли места. Подрез получит очки за выигранный трофей ITF W35 в Гааге на следующей неделе.

Украинки в рейтинге WTA

По теме:
Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Мериде
Завацкая одолела белорусску и вышла в основу турнира WTA 125 в Анталье
Дарья СНИГУР: «Мне нужно было что-то изменить в своей голове»
рейтинг WTA Арина Соболенко Ига Свёнтек Елена Рыбакина Коко Гауфф Джессика Пегула Аманда Анисимова Жасмин Паолини Мирра Андреева Элина Свитолина Виктория Мбоко Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Катарина Завацкая Вероника Подрез Анастасия Соболева
А де поділась Лопатецька Дарина? Колись тут її так гарно розписували як дуже перспективну. Взагалі ніде про неї новин немає.
