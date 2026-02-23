Много энергетиков и алкоголя: Чилуэлл – о режиме экс-игрока сборной Англии

Защитник «Страсбура» Бен Чилуэлл рассказал о нестандартных методах подготовки к играм нападающего «Кремонезе» Джейми Варди. Ранее футболисты вместе выступали в составе «Лестера».

«Чья предматчевая традиция поразила меня сильнее всего? Без сомнений, это Джейми Варди! Откровенно говоря, его подход – полная противоположность тому, что рекомендуют профессиональным атлетам.

Всего за час до стартового свистка он стабильно опустошал четыре банки Red Bull. В ночь перед игрой в гостинице он позволял себе вино или пиво и почти игнорировал сон.

Иногда он мог постучать в мою дверь в три часа ночи просто ради того, чтобы прервать мой отдых. Он совершенно неуправляем. Однако, вопреки столь специфическому режиму, Джейми выходил на газон и штамповал хет-трики», – поведал Чилуэлл в интервью изданию «L’Équipe».