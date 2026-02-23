Как 18-летний Степанов штурмовал ворота в чемпионате Нидерландов?

В рамках 24-го тура нидерландской Эредивизи «Утрехт» на домашней арене разошелся миром со «Зволле». Итоговый счет встречи – 1:1. Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте благодаря точному удару Анхеля Аларкона, однако удержать преимущество не сумели. На 79-й минуте Остинг восстановил равновесие, принеся гостям ничью.

Украинский форвард «Утрехта» Артем Степанов появился на поле с первых минут. 18-летний нападающий провел в игре 62 минуты, после чего был заменен. Портал Sofascore выставил украинцу оценку 6,5. За отведенное время Степанов проявил высокую активность, нанеся 6 ударов по воротам, однако лишь один из них пришелся в створ.

В активе Степанова 3 заработанных на себе фола, 9 проходов с мячом и 1 успешная попытка дриблинга. При этом нападающий совершил 10 потерь владения.