Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 07:47 |
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением

Бойко считает, что киевский клуб не станет чемпионом

УАФ. Денис Бойко

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Денис Бойко прокомментировал шансы «Динамо» на чемпионство в УПЛ.

«Будем откровенны: выиграть чемпионат будет очень трудно. И не столько из-за игры «Динамо», сколько из-за качественной игры соперников, которые тоже претендуют на титул.

Но «Динамо» точно будет бороться до последнего и претендовать на титул – это 100%», – сказал Денис Бойко.

Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате Украины и отстает от первого места на девять очков.

Денис Бойко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Механік
Ну і чим же Бойко розчарував киян ? Скоріше кияни його розчарували.
