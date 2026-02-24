Украина. Премьер лига24 февраля 2026, 07:47 |
1459
1
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Бойко считает, что киевский клуб не станет чемпионом
24 февраля 2026, 07:47 |
1459
Бывший вратарь сборной Украины по футболу Денис Бойко прокомментировал шансы «Динамо» на чемпионство в УПЛ.
«Будем откровенны: выиграть чемпионат будет очень трудно. И не столько из-за игры «Динамо», сколько из-за качественной игры соперников, которые тоже претендуют на титул.
Но «Динамо» точно будет бороться до последнего и претендовать на титул – это 100%», – сказал Денис Бойко.
Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате Украины и отстает от первого места на девять очков.
Читайте также:Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Комментарии 1
Ну і чим же Бойко розчарував киян ? Скоріше кияни його розчарували.
