Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Денис Бойко прокомментировал шансы «Динамо» на чемпионство в УПЛ.

«Будем откровенны: выиграть чемпионат будет очень трудно. И не столько из-за игры «Динамо», сколько из-за качественной игры соперников, которые тоже претендуют на титул.

Но «Динамо» точно будет бороться до последнего и претендовать на титул – это 100%», – сказал Денис Бойко.

Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате Украины и отстает от первого места на девять очков.