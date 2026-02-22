Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская сыграет на турнире WTA 500 в Мериде. Известна первая соперница
WTA
22 февраля 2026, 20:32 | Обновлено 22 февраля 2026, 21:55
Даяна получила пятый номер посева, в первом раунде украинка встретится со Стакушич

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Даяна получила пятый номер посева. В первом раунде украинка встретится с представительницей Канады Марией Стакушич (WTA 139).

Ранее украинка ни разу не играла против Стакушич. Победительница поединка во втором круге встретится либо с Кристиной Букшей (Испания, WTA 63), либо с Донной Векич (Хорватия, WTA 99).

Матчи основной сетки в Мериде пройдут с 23 февраля по 1 марта. Действующей чемпионкой является 19-я ракетка Эмма Наварро, которая посеяна под вторым номером.

Лидером посева является Жасмин Паолини. Первые четыре сеяные (Паолини, Наварро, Энн Ли и Мария Боузкова) пропустят первыйк круг.

Верхняя часть сетки турнира WTA 500 в Мериде

Нижняя часть сетки турнира WTA 500 в Мериде

Даяна Ястремская WTA Мерида Марина Стакушич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
Єва Меріду не грає. Та якби і грала, ніхто б їй із її теперішнім рейтингом не дозволив пропустити 1 коло. Замість неї пропускатиме Енн Лі.
