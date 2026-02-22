Ястремская сыграет на турнире WTA 500 в Мериде. Известна первая соперница

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Даяна получила пятый номер посева. В первом раунде украинка встретится с представительницей Канады Марией Стакушич (WTA 139).

Ранее украинка ни разу не играла против Стакушич. Победительница поединка во втором круге встретится либо с Кристиной Букшей (Испания, WTA 63), либо с Донной Векич (Хорватия, WTA 99).

Матчи основной сетки в Мериде пройдут с 23 февраля по 1 марта. Действующей чемпионкой является 19-я ракетка Эмма Наварро, которая посеяна под вторым номером.

Лидером посева является Жасмин Паолини. Первые четыре сеяные (Паолини, Наварро, Энн Ли и Мария Боузкова) пропустят первыйк круг.

Верхняя часть сетки турнира WTA 500 в Мериде

Нижняя часть сетки турнира WTA 500 в Мериде