  4. ПЕГУЛА: «Финал со Свитолиной? Я идеально реализовала все, что планировала»
WTA
22 февраля 2026, 18:45 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:04
ПЕГУЛА: «Финал со Свитолиной? Я идеально реализовала все, что планировала»

Джессика прокомментировала триумф на турнире WTA 1000 в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала триумф на турнире WTA 1000 в Дубае, в финале которого она одолела украинку Элину Свитолину:

– Десятый титул в карьере и первый в Дубае. Какие эмоции сейчас испытываете?

– Да, чувствую… просто облегчение и огромное счастье. Это мой десятый титул, и завоевать его прямо перед своим днем рождения – особенно приятно. Я играла очень хорошо, доходила до полуфиналов, и мне очень хотелось наконец-то выиграть титул на фоне той серии результатов, которую я сейчас показываю. Поэтому я рада, что дала себе еще один шанс и смогла сегодня сыграть действительно очень, очень хорошо.

– Неделя получилась фантастической – четыре победы над соперницами из Топ-20 на пути к титулу. Как бы вы подвели итог этой недели в Дубае?

– Я знаю, что по ходу турнира несколько теннисисток снялись, но если посмотреть на сетку, она все равно была очень сильной. Как вы сказали, я обыграла четырех соперниц из Топ-20, в полуфиналах играли четыре представительницы Топ-10, в четвертьфинале тоже было несколько таких теннисисток плюс молодые игроки, которые сейчас показывают отличный теннис.

Так что турнир все равно получился очень сложным, особенно с учетом матчей день за днем, когда приходится выходить на корт вечер за вечером против серьезных соперниц. Я очень довольна – у меня был непростой жребий, но я сумела пройти через него. Это придает мне большую уверенность.

– Сегодня вы очень уверенно начали. Что для вас было самым важным в игре против Элины?

– Я, по сути, идеально реализовала все, что планировала. Думаю, я очень грамотно подавала. Сегодня условия были немного более медленными, и мне не хотелось слишком часто рисковать на первой подаче. Я очень довольна тем, как удерживала концентрацию на подаче на протяжении всего второго сета. С самого начала играла хорошо.

Но, пожалуй, самое приятное – это то, что многое из того, над чем мы работали на тренировках, начинает работать в матчах. Это всегда лучшее чувство – когда твоя работа приносит результат, причем не просто в матчах, а в финале турнира категории WTA 1000. Это потрясающее ощущение.

– Мы много говорили о вашей стабильности семь полуфиналов подряд. И, наверное, логичным завершением стала победа в турнире.

– Да, безусловно. Это отличная статистика, но, конечно, ты надеешься выиграть хотя бы один титул из этих возможностей.

Я показываю очень хороший теннис. У меня уже была сильная серия когда-то летом, перед финалом US Open, но, думаю, эта серия почти не уступает той. Я действительно много работаю над тем, чтобы становиться лучше как игрок. И в современном туре, где глубина и конкуренция невероятные, я горжусь тем, что все еще выхожу на корт с ощущением, что продолжаю прогрессировать.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Джессика Пегула

Элина СВИТОЛИНА: «Поражение Пегуле? Я была не в лучшей форме, скажем так»
Снигур стала шестой украинкой, которой удалось завоевать трофей WTA125
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Джессика Пегула Элина Свитолина WTA Дубай
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
