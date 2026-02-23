У Олега Саленко закрались серьезные сомнения по поводу Динамо

Легенда «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от выступления киевлян во второй части чемпионата Украины по футболу.

«Надеюсь, что Динамо завершит чемпионат с наградами. Бронзовыми, а может и серебряными, но есть серьезные сомнения... Следил за поединками киевлян на сборах и что-то слишком много движений из стороны в сторону, не совсем понятно, каким в итоге будет костяк команды, основной состав. Сложно будет Динамо от тура к туру стабильно набирать очки.

Вот все говорят, эксперты всевозможные, журналисты, блогеры, что Костюк будет делать ставку на молодежь, но лично я в этом не уверен», – сказал Саленко.