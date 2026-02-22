Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Лидерство удерживает черкасский ЛНЗ, имея столько же очков, как у горняков
В уик-энд состоялись матчи первого в 2026 году тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В 17-м туре УПЛ сыграно по 2 поединка в пятницу, субботу и воскресенье, а еще 2 игры вынесены на понедельник, 23 февраля
Шахтер разгромил Карпаты (3:0) благодаря хет-трику Лассины Траоре. Динамо минимально переиграло Рух (1:0) за счет гола Матвея Пономаренко.
ЛНЗ нанес поражение Эпицентру (2:0). Также 3 очка взяло Полесье, обыграв в гостях Колос (2:0).
Черкасский ЛНЗ и донецкий Шахтер имеют по 38 очков. Команда ЛНЗ опережает конкурента по личной встрече.
Житомирское Полесье идет третьим (33) с отставанием в пять пунктов. На 4-й позиции расположилось Динамо (29).
Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 38), Полесье (33), Динамо (29), Кривбасс (27), Металлист 1925, Колос (по 25), Заря (23).
В опасной зоне: Кудровка (15), Эпицентр (14), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.
Два матча 17-го тура состоятся в понедельник, 23 февраля: Александрия – Оболонь, Кудровка – Заря.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур
🔹 20 февраля (пятница)
- 15:30. Верес – Полтава – 3:2
- 18:00. Динамо – Рух – 1:0
🔹 21 февраля (суббота)
- 13:00. Эпицентр – ЛНЗ – 0:2
- 15:30. Металлист 1925 – Кривбасс – 0:0
🔹 22 февраля (воскресенье)
- 13:00. Колос – Полесье – 0:2
- 15:30. Шахтер – Карпаты – 3:0
🔹 23 февраля (понедельник)
- 13:00. Александрия – Оболонь
- 15:30. Кудровка – Заря
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|17
|12
|2
|3
|22 - 8
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|38
|2
|Шахтер Донецк
|17
|11
|5
|1
|45 - 12
|27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк
|38
|3
|Полесье
|17
|10
|3
|4
|28 - 11
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр
|33
|4
|Динамо Киев
|17
|8
|5
|4
|36 - 21
|27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев
|29
|5
|Кривбасс
|17
|7
|6
|4
|28 - 24
|01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|27
|6
|Металлист 1925
|16
|6
|7
|3
|18 - 12
|28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|25
|7
|Колос Ковалевка
|17
|6
|7
|4
|17 - 15
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев
|25
|8
|Заря
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23.02.26 15:30 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|23
|9
|Верес
|16
|5
|6
|5
|16 - 19
|27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов
|21
|10
|Карпаты Львов
|17
|4
|7
|6
|20 - 24
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|19
|11
|Рух Львов
|17
|6
|1
|10
|15 - 24
|01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|19
|12
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|23.02.26 13:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|13
|Кудровка
|16
|4
|3
|9
|19 - 30
|23.02.26 15:30 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|15
|14
|Эпицентр
|17
|4
|2
|11
|18 - 29
|27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|23.02.26 13:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|17
|2
|3
|12
|16 - 41
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|9
