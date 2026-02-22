Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 февраля 2026, 17:47 | Обновлено 22 февраля 2026, 17:54
0

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо

Лидерство удерживает черкасский ЛНЗ, имея столько же очков, как у горняков

ФК Шахтер

В уик-энд состоялись матчи первого в 2026 году тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В 17-м туре УПЛ сыграно по 2 поединка в пятницу, субботу и воскресенье, а еще 2 игры вынесены на понедельник, 23 февраля

Шахтер разгромил Карпаты (3:0) благодаря хет-трику Лассины Траоре. Динамо минимально переиграло Рух (1:0) за счет гола Матвея Пономаренко.

ЛНЗ нанес поражение Эпицентру (2:0). Также 3 очка взяло Полесье, обыграв в гостях Колос (2:0).

Черкасский ЛНЗ и донецкий Шахтер имеют по 38 очков. Команда ЛНЗ опережает конкурента по личной встрече.

Житомирское Полесье идет третьим (33) с отставанием в пять пунктов. На 4-й позиции расположилось Динамо (29).

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 38), Полесье (33), Динамо (29), Кривбасс (27), Металлист 1925, Колос (по 25), Заря (23).

В опасной зоне: Кудровка (15), Эпицентр (14), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

Два матча 17-го тура состоятся в понедельник, 23 февраля: Александрия – Оболонь, Кудровка – Заря.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур

🔹 20 февраля (пятница)

  • 15:30. Верес – Полтава – 3:2
  • 18:00. Динамо – Рух – 1:0

🔹 21 февраля (суббота)

  • 13:00. Эпицентр – ЛНЗ – 0:2
  • 15:30. Металлист 1925 – Кривбасс – 0:0

🔹 22 февраля (воскресенье)

  • 13:00. Колос – Полесье – 0:2
  • 15:30. Шахтер – Карпаты – 3:0

🔹 23 февраля (понедельник)

  • 13:00. Александрия – Оболонь
  • 15:30. Кудровка – Заря

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 17 12 2 3 22 - 8 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 38
2 Шахтер Донецк 17 11 5 1 45 - 12 27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 38
3 Полесье 17 10 3 4 28 - 11 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 33
4 Динамо Киев 17 8 5 4 36 - 21 27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 29
5 Кривбасс 17 7 6 4 28 - 24 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 27
6 Металлист 1925 16 6 7 3 18 - 12 28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 25
7 Колос Ковалевка 17 6 7 4 17 - 15 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 25
8 Заря 16 6 5 5 19 - 18 23.02.26 15:30 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 23
9 Верес 16 5 6 5 16 - 19 27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 21
10 Карпаты Львов 17 4 7 6 20 - 24 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 19
11 Рух Львов 17 6 1 10 15 - 24 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 19
12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 23.02.26 13:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
13 Кудровка 16 4 3 9 19 - 30 23.02.26 15:30 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 15
14 Эпицентр 17 4 2 11 18 - 29 27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 14
15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 23.02.26 13:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11
16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9
Полная таблица

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал полузащитника-легионера
Александр БАБИЧ: «Из первой четверки пока самое слабое звено – Динамо
Траоре стал 21-м автором хет-трика в составе Шахтера в УПЛ
