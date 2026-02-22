Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо

В уик-энд состоялись матчи первого в 2026 году тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В 17-м туре УПЛ сыграно по 2 поединка в пятницу, субботу и воскресенье, а еще 2 игры вынесены на понедельник, 23 февраля

Шахтер разгромил Карпаты (3:0) благодаря хет-трику Лассины Траоре. Динамо минимально переиграло Рух (1:0) за счет гола Матвея Пономаренко.

ЛНЗ нанес поражение Эпицентру (2:0). Также 3 очка взяло Полесье, обыграв в гостях Колос (2:0).

Черкасский ЛНЗ и донецкий Шахтер имеют по 38 очков. Команда ЛНЗ опережает конкурента по личной встрече.

Житомирское Полесье идет третьим (33) с отставанием в пять пунктов. На 4-й позиции расположилось Динамо (29).

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 38), Полесье (33), Динамо (29), Кривбасс (27), Металлист 1925, Колос (по 25), Заря (23).

В опасной зоне: Кудровка (15), Эпицентр (14), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

Два матча 17-го тура состоятся в понедельник, 23 февраля: Александрия – Оболонь, Кудровка – Заря.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур

🔹 20 февраля (пятница)

15:30. Верес – Полтава – 3:2

18:00. Динамо – Рух – 1:0

🔹 21 февраля (суббота)

13:00. Эпицентр – ЛНЗ – 0:2

15:30. Металлист 1925 – Кривбасс – 0:0

🔹 22 февраля (воскресенье)

13:00. Колос – Полесье – 0:2

15:30. Шахтер – Карпаты – 3:0

🔹 23 февраля (понедельник)

13:00. Александрия – Оболонь

15:30. Кудровка – Заря

Турнирная таблица УПЛ