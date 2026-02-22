Невероятный антирекорд в Англии. Команда вылетела в феврале
Шеффилд Уэнсдей вылетел из Чемпионшипа
По итогам матча Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион) официальный вылет в Лигу 1 оформила команда Шеффилд Уэнсдей.
Совы установили печальный антирекорд в истории профессиональных лиг Англии – еще ни одна команда не вылетала из своего дивизиона в феврале.
Все остальные антирекордсмены, включая известный пример Дерби в АПЛ, оформляли вылет минимум в середине марта.
Более того, Шеффилд Уэнсдей может стать первой командой в истории английского футбола, которая завершит сезон с отрицательным количеством очков.
Сейчас у Уэнсдей минус 7 пунктов.
Такая ситуация в клубе связана с финансовыми проблемами. Лига только в этом сезоне дважды накладывала очковые штрафы за финансовые проблемы.
В клубе введена администрация, продолжается поиск того, кто станет новым владельцем.
