Невероятный антирекорд в Англии. Команда вылетела в феврале

По итогам матча Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион) официальный вылет в Лигу 1 оформила команда Шеффилд Уэнсдей.

Совы установили печальный антирекорд в истории профессиональных лиг Англии – еще ни одна команда не вылетала из своего дивизиона в феврале.

Все остальные антирекордсмены, включая известный пример Дерби в АПЛ, оформляли вылет минимум в середине марта.

Более того, Шеффилд Уэнсдей может стать первой командой в истории английского футбола, которая завершит сезон с отрицательным количеством очков.

Сейчас у Уэнсдей минус 7 пунктов.

Такая ситуация в клубе связана с финансовыми проблемами. Лига только в этом сезоне дважды накладывала очковые штрафы за финансовые проблемы.

В клубе введена администрация, продолжается поиск того, кто станет новым владельцем.