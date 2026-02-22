Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Невероятный антирекорд в Англии. Команда вылетела в феврале
Англия
22 февраля 2026, 17:59 | Обновлено 22 февраля 2026, 18:52
Невероятный антирекорд в Англии. Команда вылетела в феврале

Шеффилд Уэнсдей вылетел из Чемпионшипа

Sky Sports

По итогам матча Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион) официальный вылет в Лигу 1 оформила команда Шеффилд Уэнсдей.

Совы установили печальный антирекорд в истории профессиональных лиг Англии – еще ни одна команда не вылетала из своего дивизиона в феврале.

Все остальные антирекордсмены, включая известный пример Дерби в АПЛ, оформляли вылет минимум в середине марта.

Более того, Шеффилд Уэнсдей может стать первой командой в истории английского футбола, которая завершит сезон с отрицательным количеством очков.

Сейчас у Уэнсдей минус 7 пунктов.

Такая ситуация в клубе связана с финансовыми проблемами. Лига только в этом сезоне дважды накладывала очковые штрафы за финансовые проблемы.

В клубе введена администрация, продолжается поиск того, кто станет новым владельцем.

Шеффилд Уэнсдей чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Mark4854590
Та там навіть якщо прибрати ті 18 очок штрафу все погано
