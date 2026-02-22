Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Вильярреал
22.02.2026 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 февраля 2026, 18:10 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:13
229
0

Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 22 февраля в 22:00 по Киеву

22 февраля 2026, 18:10 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:13
229
0
Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля на Керамика пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда по ходу позапрошлого, поначалу крайне неудачного, сезона воссоединилась с Марселино. Тот исправил положение, но все же тогда его подопечные остались без еврокубков. Зато прошлой весной стали пятыми в Примере - результат, которого вполне хватило, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Там, правда, испанцы опозорились провалом: семь поражений и всего одна ничья. А в кубке еще в 2025-м году уступили Расинг Сантандер.

Впрочем, в Примере было все иначе - там не просто еще прибавили, но замахнулись на третье место! В 2026-м году, правда, казалось, что кураж утрачен. Но и Атлетико как-то сейчас хорош только в кубке. Так что две победы в трех крайних турах позволили снова обойти мадридский гранд - хотя помним, что между успехами с Эспаньолом и Леванте были 1:2 с Хетафе.

Валенсия

Клуб в последние годы постоянно, пусть и пока что успешно, сражается за выживание. Зачастую при этом еще и меняя наставника по ходу розыгрыша. Так в разгар прошлого сезона на пост и пришел Корберан - причем он сменил местную футбольную легенду и спасителя в 2023/2024, Бараху. И обеспечил мощный прогресс во втором круге, когда в итоге получилось не просто покинуть зону вылета, но и оторваться от нее.

В новом сезоне вроде бы подопечные Карлоса и достойно начинали, но потом был затяжной спад, что снова заставил думать об угрозе понижения в Сегунду. Благо, что январь в чемпионате закончили парой побед. А потом, вылетев из кубка и уступив Бетису с Реалом, футболисты выжали максимум из поездки к новичку-аутсайдеру, Леванте - там удалось добиться комфортных – 2:0.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках было по две победы Вильярреала и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезных проблем для принимающей стороны. Хозяева арены тут сумеют добыть важную для себя победу (коэффициент - 1,77 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
22 февраля 2026 -
22:00
Валенсия
Победа Вильярреала 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Леванте – 3:0. Шедевр Фермина. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку
Возвращение на вершину: Барселона на Камп Ноу разгромила Леванте
Вильярреал Валенсия Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
Теннис | 21 февраля 2026, 21:11 1
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае

Смотрите фотогалерею церемонии награждения и финала Элины с Джессикой Пегулой

Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Футбол | 22 февраля 2026, 16:45 0
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют

Игорь Краснопир может отправиться на матчи плей-офф квалификации ЧМ

Зимнюю Олимпиаду-2026 украинцы завершили с антирекордом
Олимпийские игры | 22.02.2026, 12:22
Зимнюю Олимпиаду-2026 украинцы завершили с антирекордом
Зимнюю Олимпиаду-2026 украинцы завершили с антирекордом
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Теннис | 21.02.2026, 23:10
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
Футбол | 22.02.2026, 09:13
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
21.02.2026, 12:41 18
Футбол
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
22.02.2026, 04:45 5
Хоккей
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
21.02.2026, 07:02 4
Футбол
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 18
Бокс
Большой камбэк и победа. Сборная Канады – в финале Олимпиады
Большой камбэк и победа. Сборная Канады – в финале Олимпиады
20.02.2026, 20:59 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем