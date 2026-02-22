22 февраля на Керамика пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда по ходу позапрошлого, поначалу крайне неудачного, сезона воссоединилась с Марселино. Тот исправил положение, но все же тогда его подопечные остались без еврокубков. Зато прошлой весной стали пятыми в Примере - результат, которого вполне хватило, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Там, правда, испанцы опозорились провалом: семь поражений и всего одна ничья. А в кубке еще в 2025-м году уступили Расинг Сантандер.

Впрочем, в Примере было все иначе - там не просто еще прибавили, но замахнулись на третье место! В 2026-м году, правда, казалось, что кураж утрачен. Но и Атлетико как-то сейчас хорош только в кубке. Так что две победы в трех крайних турах позволили снова обойти мадридский гранд - хотя помним, что между успехами с Эспаньолом и Леванте были 1:2 с Хетафе.

Валенсия

Клуб в последние годы постоянно, пусть и пока что успешно, сражается за выживание. Зачастую при этом еще и меняя наставника по ходу розыгрыша. Так в разгар прошлого сезона на пост и пришел Корберан - причем он сменил местную футбольную легенду и спасителя в 2023/2024, Бараху. И обеспечил мощный прогресс во втором круге, когда в итоге получилось не просто покинуть зону вылета, но и оторваться от нее.

В новом сезоне вроде бы подопечные Карлоса и достойно начинали, но потом был затяжной спад, что снова заставил думать об угрозе понижения в Сегунду. Благо, что январь в чемпионате закончили парой побед. А потом, вылетев из кубка и уступив Бетису с Реалом, футболисты выжали максимум из поездки к новичку-аутсайдеру, Леванте - там удалось добиться комфортных – 2:0.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках было по две победы Вильярреала и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезных проблем для принимающей стороны. Хозяева арены тут сумеют добыть важную для себя победу (коэффициент - 1,77 по линии БК betking).