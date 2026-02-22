WTA22 февраля 2026, 13:10 |
511
0
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Финал в Оэйраше. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Оэйраше
22 февраля украинская теннисиситка Дарья Снигур (WTA 133) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.
В финале украинка сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 88). Поединок начнется в 13:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Виктории.
Победительница выиграет трофей соревнований и заберет чек на €13 480.
|
