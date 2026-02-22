Дарья Снигур – Виктория Голубич. Финал в Оэйраше. Смотреть онлайн. LIVE

22 февраля украинская теннисиситка Дарья Снигур (WTA 133) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В финале украинка сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 88). Поединок начнется в 13:10 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Виктории.

Победительница выиграет трофей соревнований и заберет чек на €13 480.