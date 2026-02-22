Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
22 февраля 2026, 13:10
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Финал в Оэйраше. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Оэйраше

22 февраля 2026, 13:10
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Финал в Оэйраше. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 февраля украинская теннисиситка Дарья Снигур (WTA 133) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В финале украинка сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 88). Поединок начнется в 13:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Виктории.

Победительница выиграет трофей соревнований и заберет чек на €13 480.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Дарья Снигур Виктория Голубич смотреть онлайн WTA Оэйраш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
