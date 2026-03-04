Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна
Киевское «Динамо» планирует осуществить еще один трансфер до завершения трансферного окна.
Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, клуб усилился лишь арендой 18-летнего Стэнли Куарши, о котором пока известно очень мало.
На данный момент киевский гранд не завершил работу на трансферном рынке и работает над подписанием центрального нападающего.
Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать футболист основного состава киевского клуба. Специалист подчеркнул, что прежде всего ценит смелость и ответственность на поле.
