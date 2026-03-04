Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 20:03 |
Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна

ФК Динамо. Игорь Костюк

Киевское «Динамо» планирует осуществить еще один трансфер до завершения трансферного окна.

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, клуб усилился лишь арендой 18-летнего Стэнли Куарши, о котором пока известно очень мало.

На данный момент киевский гранд не завершил работу на трансферном рынке и работает над подписанием центрального нападающего.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать футболист основного состава киевского клуба. Специалист подчеркнул, что прежде всего ценит смелость и ответственность на поле.

Динамо Киев Стэнли Куарши трансферы УПЛ
Источник: ТаТоТаке
