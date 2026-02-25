Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать футболист основного состава киевского клуба.

Специалист подчеркнул, что прежде всего ценит смелость и ответственность на поле.

«Для меня это игрок, который не боится рисковать в интересах команды, который быстро принимает решения и берет ответственность на себя. Вот такой игрок мне нужен», – подчеркнул Костюк.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно. По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.