Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать футболист основного состава киевского клуба.
Специалист подчеркнул, что прежде всего ценит смелость и ответственность на поле.
«Для меня это игрок, который не боится рисковать в интересах команды, который быстро принимает решения и берет ответственность на себя. Вот такой игрок мне нужен», – подчеркнул Костюк.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно. По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер осваивает футбольный менеджмент
Миланский гранд покинул турнир