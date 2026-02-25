Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 23:51 |
Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать футболист основного состава киевского клуба.

Специалист подчеркнул, что прежде всего ценит смелость и ответственность на поле.

«Для меня это игрок, который не боится рисковать в интересах команды, который быстро принимает решения и берет ответственность на себя. Вот такой игрок мне нужен», – подчеркнул Костюк.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно. По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Sergei Aalst
У нас такой есть! Михавко ,только наоборот,! быстро пасует назад ,чтобы избавиться от мяча! И вроде не потерял и процент точности набивает! Кто таких находит и привозит до Киева? Для всех минусовщиков-можете опровергнуть ,что он никакой и не может играть на атаку ,что он катает только на ближнего и назад! И в итоге у нас нет разящик атак и переход от обороны на атаку быстрым темпом! Вся защита даже с половина поля соперника откидывает назад! 
