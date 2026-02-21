Артур ФИС: «Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
21 февраля 2026, 16:26 | Обновлено 21 февраля 2026, 16:31
После победы над Меншиком француз поделился мыслями о финале в Дохе против Карлоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

20 февраля французский теннисист Артур Фис (ATP 40) вышел в финал турнира ATP 500 в Дохе после победы над Якубом Меншиком (ATP 16) в двух сетах.

Француз после победы над Меншиком поделился мыслями о предстоящем финале с Алькарасом в послематчевом интервью.

«Если ты в это веришь – то все возможно. Что касается меня, то я на 100% верю в свои шансы в финале против Карлоса Алькараса. Я выйду на корт, чтобы бороться», – заявил Фис.

Француз отметил блестящую игру испанца на этой неделе и пообещал выложиться на полную, чтобы победить Алькараса в финале.

Фис с Карлосом встречались два раза. Алькарас лидирует – 2:0.

«Восемь месяцев без игры, наблюдение за другими игроками и лежание в постели. Это было очень долгое и тяжелое испытание. Но сегодня возвращение ощущается еще приятнее. Выход в финал много значит для меня», – признался Фис.

В мае 2025 году Артур получил стрессовый перелом спины и только в 2026 году полноценно вернулся в Тур. На пути к финалу в Дохе Артур обыграл Камила Майхжака, Кентена Али, Иржи Легечку и Якуба Меншика.

Начиная с понедельника, 23 февраля, Фис поднимется как минимум на 33-е место в рейтинге, а в случае победы над Алькарасом – займет 26-ю позицию.

Артур сыграет свой пятый финал в карьере и будет бороться за четвертый трофей.

Финальный матч состоится сегодня, 21 февраля, ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Артур Фис Карлос Алькарас (теннисист) Якуб Меншик ATP Доха
Алина Грушко Источник: Punto de Break
