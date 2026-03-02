Легенда Динамо вернется в киевский клуб. Ранее он отказал Суркису

Бывший хавбек «Динамо» Огнен Вукоевич заявил о намерении вернуться в киевский клуб в будущем.

Экс-футболист «бело-синих» признался, что сохраняет теплые чувства к команде и не исключает нового этапа сотрудничества.

«В ближайшее время я обязательно вернусь в «Динамо». Посмотрим, в какой роли. «Динамо» навсегда в моем сердце!» – сказал Вукоевич.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.