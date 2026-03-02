Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо вернется в киевский клуб. Ранее он отказал Суркису
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 07:42 |
2674
1

Легенда Динамо вернется в киевский клуб. Ранее он отказал Суркису

Огнен Вукоевич анонсировал свое возвращение

02 марта 2026, 07:42 |
2674
1 Comments
Легенда Динамо вернется в киевский клуб. Ранее он отказал Суркису
ФК Динамо. Огнен Вукоевич

Бывший хавбек «Динамо» Огнен Вукоевич заявил о намерении вернуться в киевский клуб в будущем.

Экс-футболист «бело-синих» признался, что сохраняет теплые чувства к команде и не исключает нового этапа сотрудничества.

«В ближайшее время я обязательно вернусь в «Динамо». Посмотрим, в какой роли. «Динамо» навсегда в моем сердце!» – сказал Вукоевич.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.

По теме:
«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Полтава – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Огнен Вукоевич чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Федецкий отреагировал на «бусификацию» в Украине
Футбол | 02 марта 2026, 03:32 3
Артем Федецкий отреагировал на «бусификацию» в Украине
Артем Федецкий отреагировал на «бусификацию» в Украине

Артем оценил скандальную ситуацию с Колесником и работником ТЦК

Артета раскрыл секрет победы над Челси. Чем недоволен тренер?
Футбол | 02 марта 2026, 05:38 0
Артета раскрыл секрет победы над Челси. Чем недоволен тренер?
Артета раскрыл секрет победы над Челси. Чем недоволен тренер?

Наставник Арсенала поделился мыслями после триумфа в дерби

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 01.03.2026, 22:22
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Иванов
урря!
Ответить
0
Популярные новости
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 19
Бокс
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем