Нападающий Шахтера – в тройке лучших молодых центрфорвардов из не топ-5 лиг
Нападающий «горняков» забивает в среднем почти 1 гол за матч в УПЛ в сезоне 2025/26
19-летний бразильский центральный нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас входит в тройку лучших на своей позиции из не топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству результативных действий за 90 минут игрового времени в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.
Показатель бразильца в УПЛ – 0,85 голевых действий.
Только один центральный нападающий из не топ-5 лиг имеет лучший показатель в этом сезоне: Андрей Костич из белградского «Партизана» – 1,11.
В тройку лучших в данном рейтинге входит также Эдмунд Байду из «РБ Зальцбург» (0,73).
Центральные нападающие (U-21) из не топ-5 европейских чемпионатов (30 лиг) с наибольшим средним количеством результативных действий за 90 минут в национальном чемпионате в сезоне 2025/26
- 1.11 – Андрей Костич (Партизан)
- 0.85 – Кауан Элиас (Шахтер)
- 0.73 – Эдмунд Байду (РБ Зальцбург)
- 0,59 – Кейсуке Гото (Сент-Трейден)
- 0,56 – Лео Римац (Копер)
- 0,54 – Гаусу Диаките (Лозанна)
- 0,52 – Хилларион Гур (Гент)
- 0,47 – Фарук Адеками (Антверпен)
- 0,43 – Михаил Цветкович (Андерлехт)
- 0,42 – Леон Гргич (Штурм)
