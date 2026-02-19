Нападающий Шахтера – в тройке лучших молодых центрфорвардов из не топ-5 лиг

19-летний бразильский центральный нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас входит в тройку лучших на своей позиции из не топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству результативных действий за 90 минут игрового времени в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.

Показатель бразильца в УПЛ – 0,85 голевых действий.

Только один центральный нападающий из не топ-5 лиг имеет лучший показатель в этом сезоне: Андрей Костич из белградского «Партизана» – 1,11.

В тройку лучших в данном рейтинге входит также Эдмунд Байду из «РБ Зальцбург» (0,73).

Центральные нападающие (U-21) из не топ-5 европейских чемпионатов (30 лиг) с наибольшим средним количеством результативных действий за 90 минут в национальном чемпионате в сезоне 2025/26