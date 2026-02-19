Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Шахтера – в тройке лучших молодых центрфорвардов из не топ-5 лиг
19 февраля 2026, 17:59 |
Нападающий Шахтера – в тройке лучших молодых центрфорвардов из не топ-5 лиг

Нападающий «горняков» забивает в среднем почти 1 гол за матч в УПЛ в сезоне 2025/26

19 февраля 2026, 17:59 |
Нападающий Шахтера – в тройке лучших молодых центрфорвардов из не топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

19-летний бразильский центральный нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас входит в тройку лучших на своей позиции из не топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству результативных действий за 90 минут игрового времени в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.

Показатель бразильца в УПЛ – 0,85 голевых действий.

Только один центральный нападающий из не топ-5 лиг имеет лучший показатель в этом сезоне: Андрей Костич из белградского «Партизана» – 1,11.

В тройку лучших в данном рейтинге входит также Эдмунд Байду из «РБ Зальцбург» (0,73).

Центральные нападающие (U-21) из не топ-5 европейских чемпионатов (30 лиг) с наибольшим средним количеством результативных действий за 90 минут в национальном чемпионате в сезоне 2025/26

  • 1.11 – Андрей Костич (Партизан)
  • 0.85 – Кауан Элиас (Шахтер)
  • 0.73 – Эдмунд Байду (РБ Зальцбург)
  • 0,59 – Кейсуке Гото (Сент-Трейден)
  • 0,56 – Лео Римац (Копер)
  • 0,54 – Гаусу Диаките (Лозанна)
  • 0,52 – Хилларион Гур (Гент)
  • 0,47 – Фарук Адеками (Антверпен)
  • 0,43 – Михаил Цветкович (Андерлехт)
  • 0,42 – Леон Гргич (Штурм)
По теме:
Потенциальные соперники Шахтера. Стартует 1/16 финала Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала бразильца, которым интересовался Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход 22-летнего украинского футболиста
Шахтер Донецк статистика Кауан Элиас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
