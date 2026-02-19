Начало в Киеве. Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка Украины

Как стало известно Sport.ua, определилась дата проведения четвертьфинальных поединков Кубка Украины по футболу.

3 марта «Динамо» в Киеве будет принимать «Ингулец», на следующий день ЛНЗ в Черкассах сыграет с «Буковиной», а 5 марта «Металлист 1925» будет выяснять отношения с «грозой авторитетов» — «Локомотивом».

Согласно договоренностям между клубами, еще одно противостояние между ФК «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» состоится вне базовых дней – 17 марта.

Соперничество состоит из одного поединка. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.

Ранее сообщалось, что четвертьфиналист Кубка Украины подписал очередных новичков.