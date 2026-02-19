Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/16 финала
Вечером 19 февраля будет сыграно 8 поединков второго по силе еврокубка
Вечером 19 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 26 февраля.
8 лучших команд по итогам 8 туров вышли напрямую в 1/8 финала (Лион, Астон Вилла, Мидтьюлланд, Бетис, Порту, Брага, Фрайбург, Рома). Команды, занявшие в лиге 9–24 места, сыграют в 1/16 финала.
19 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Бранн – Болонья, Динамо Загреб – Генк, ПАОК – Сельта, Фенербахче – Ноттингем Форест. Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Лилль – Црвена Звезда, Лудогорец – Ференцварош, Панатинаикос – Виктория Пльзень, Селтик – Штутгарт.
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик травмирован и перенес операцию. Новичком Лиона стал украинский форвард Роман Яремчук. И Рома, и Лион напрямую вышли в 1/8 финала и ожидают соперников.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/16 финала. Первые матчи. 19 февраля 2026
Расписание матчей
- 19:45. Бранн (Норвегия) – Болонья (Италия)
- 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Генк (Бельгия)
- 19:45. ПАОК (Греция) – Сельта (Испания)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Ноттингем Форест (Англия)
- 22:00. Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия)
- 22:00. Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Штутгарт (Германия)
Сетка плей-офф
Инфографика
