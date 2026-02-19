Форвард, за которого Ньюкасл отдал рекордную сумму, хочет покинуть команду
Ник Вольтемаде рассматривает вариант с возвращением в Бундеслигу
24-летний немецкий нападающий Ник Вольтемаде недоволен свои положением в английской команде «Ньюкасл Юнайтед».
Как сообщает Sport Bild, немец хотел бы вернуться в «Штутгарт», откуда летом 2025 года и перешел в «Ньюкасл». Также источник утверждает, что приоритетным варинатом для Ника является трансферы в мюнхенскую «Баварию».
Вольтемаде присоединился к «сорокам» за рекордные для клуба 85 миллионов евро. Прошлый рекордный трансфер «Ньюкасл» оформил летом 2022, когда отдал 70 млн евро за Александера Исака испанскому клубу «Реалу Сосьедад».
В своем первом сезоне в Англии Вольтемаде успел отыграть 41 матч во всех турнирах. На его счету 11 голов и три результативные передачи.
