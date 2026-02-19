Реал и Барселона на низком старте: звезда Баварии может уехать в Испанию

Один из лидеров атаки мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе попал в сферу интересов главных клубов Испании. За ситуацией вокруг французского вингера пристально следят мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

По информации портала teamTalk, 24-летний футболист не прочь попробовать свои силы в Ла Лиге в будущем. Стиль испанского футбола импонирует техническому исполнителю, а интерес со стороны лидеров Ла Лиги нравится самому Олисе.

Источник отмечает, что Майкл чувствует себя абсолютно счастливым в Мюнхене. Он полностью адаптировался к Бундеслиге и намерен выиграть с «Баварией» еще не один трофей.

Олисе перебрался в «Баварию» из «Кристал Пэлас» летом 2024 года. Тогда немцы выложили около 53 миллионов евро.

В текущем сезоне Олисе продолжает демонстрировать хорошие показатели: на его счету уже 8 голов и 10 ассистов во всех турнирах. Контракт француза с немецким грандом рассчитан до лета 2029 года.

Пока «Бавария» не рассматривает варианты с продажей своего ключевого игрока, рассчитывая на него.

Ранее «Бавария» продлила контракт с французским центральным защитником Дайо Упамекано.