Арне Слот сообщил важные новости, которые касаются сборной Украины

Наставник английского «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, когда, форвард Александер Исак вернется в состав «мерсисайдцев» и сможет ли шведский нападающий сыграть против сборной Украины.

26 марта состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции, где Исак является одним из важнейших игроков.

Из-за перелома ноги, полученного нападающим в матче против «Тоттенхэма» 20 декабря прошлого года, «Ливерпуль» потерял ключевого игрока. Слот подтвердил, что планирует возвращение форварда в конце марта или начале апреля .

«Это произойдет примерно в это время», – сообщил Арне, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько вероятно возвращение Исака в состав сборной Швеции на отборочный матч чемпионата мира против Украины.

«Надеюсь, он вернется в команду примерно в конце марта или начале апреля. Когда ты возвращаешься после травмы, это не значит, что ты готов сразу играть – все таки он отсутствовал несколько месяцев», – сообщил Слот.

Стоит отметить, что наставник шведской сборной Грэм Поттер надеется, что Исак поможет национальной сборной против Украины.