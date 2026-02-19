Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне Слот сообщил важные новости, которые касаются сборной Украины
Англия
19 февраля 2026, 13:33 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:41
1428
0

Арне Слот сообщил важные новости, которые касаются сборной Украины

Наставник «Ливерпуля» рассказал о потенциальном возвращении шведского форварда Александера Исака

19 февраля 2026, 13:33 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:41
1428
0
Арне Слот сообщил важные новости, которые касаются сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Наставник английского «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, когда, форвард Александер Исак вернется в состав «мерсисайдцев» и сможет ли шведский нападающий сыграть против сборной Украины.

26 марта состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции, где Исак является одним из важнейших игроков.

Из-за перелома ноги, полученного нападающим в матче против «Тоттенхэма» 20 декабря прошлого года, «Ливерпуль» потерял ключевого игрока. Слот подтвердил, что планирует возвращение форварда в конце марта или начале апреля .

«Это произойдет примерно в это время», – сообщил Арне, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько вероятно возвращение Исака в состав сборной Швеции на отборочный матч чемпионата мира против Украины.

«Надеюсь, он вернется в команду примерно в конце марта или начале апреля. Когда ты возвращаешься после травмы, это не значит, что ты готов сразу играть – все таки он отсутствовал несколько месяцев», – сообщил Слот.

Стоит отметить, что наставник шведской сборной Грэм Поттер надеется, что Исак поможет национальной сборной против Украины.

По теме:
Эксперт: «Сборная Украины – посредственная команда. Какой фаворит группы?»
«Это моя позиция». Полузащитник Динамо ждет вызова в сборную Украины
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Александер Исак Грэм Поттер травма
Николай Тытюк Источник: This Is Anfield
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18 февраля 2026, 16:57 32
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026

Французская команда выиграла третью командную гонку на Играх

Александр Усик получил обвинения в мошенничестве
Бокс | 19 февраля 2026, 08:13 7
Александр Усик получил обвинения в мошенничестве
Александр Усик получил обвинения в мошенничестве

Тайсон Фьюри до сих пор не может смириться с поражениями

Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Хоккей | 18.02.2026, 21:25
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Сборная Украины U-18 переиграла Италию U-18 во втором товарищеском матче
Футбол | 19.02.2026, 14:23
Сборная Украины U-18 переиграла Италию U-18 во втором товарищеском матче
Сборная Украины U-18 переиграла Италию U-18 во втором товарищеском матче
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей | 18.02.2026, 16:55
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 26
Футбол
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 9
Футбол
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 98
Футбол
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
18.02.2026, 16:10 26
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 81
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем