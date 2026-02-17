Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Швеции получит неожиданное усиление перед матчем с Украиной
Чемпионат мира
17 февраля 2026, 08:22 | Обновлено 17 февраля 2026, 08:26
1159
0

Сборная Швеции получит неожиданное усиление перед матчем с Украиной

Форвард «Ливерпуля» Александер Исак может вернуться на поле быстрее, чем ожидалось ранее

17 февраля 2026, 08:22 | Обновлено 17 февраля 2026, 08:26
1159
0
Сборная Швеции получит неожиданное усиление перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Сборная Швеции получит неожиданное усиление перед матчем полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Украины, который состоится 26 марта.

Форвард английского «Ливерпуля» Александер Исак приступил к индивидуальным тренировкам после того, как в декабре прошлого года сломал ногу в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

В Швеции были уверены, что 26-летний футболист пропустит несколько месяцев и не сможет помочь национальной команде в игре против Украины, однако форвард восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось.

После ужасной травмы Александер перенес операцию на голеностопе и малоберцовой кости и начал индивидуальные занятия в тренировочном зале.

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер надеется, что один из лидеров его команды успеет набрать оптимальную форму перед квалификацией на мундиаль.

В нынешнем сезоне Исак провел 16 матчей в составе «Ливерпуля», где забил три гола и отдал один ассист. В активе нападающего – 16 результативных ударов в 56 играх за Швецию.

По теме:
УАФ отреагировала на травму Зинченко и опубликовала заявление
ФОТО. Украинский полузащитник присоединился к тренировкам топ-клуба
«Не стоит драматизировать». Цихмейструк – о травмах Зинченко и Довбика
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Александер Исак травма операция тренировка
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16 февраля 2026, 08:13 3
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»

Владимир вспомнил удар Корри Сандерса

Первое предложение в 120 млн отклонено: Арсенал борется за топ-форварда
Футбол | 17 февраля 2026, 05:59 0
Первое предложение в 120 млн отклонено: Арсенал борется за топ-форварда
Первое предложение в 120 млн отклонено: Арсенал борется за топ-форварда

Канониры нацелились на Хулиана Альвареса

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16.02.2026, 08:29
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17.02.2026, 00:10
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей | 16.02.2026, 08:59
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем