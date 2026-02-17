Сборная Швеции получит неожиданное усиление перед матчем с Украиной
Форвард «Ливерпуля» Александер Исак может вернуться на поле быстрее, чем ожидалось ранее
Сборная Швеции получит неожиданное усиление перед матчем полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Украины, который состоится 26 марта.
Форвард английского «Ливерпуля» Александер Исак приступил к индивидуальным тренировкам после того, как в декабре прошлого года сломал ногу в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
В Швеции были уверены, что 26-летний футболист пропустит несколько месяцев и не сможет помочь национальной команде в игре против Украины, однако форвард восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось.
После ужасной травмы Александер перенес операцию на голеностопе и малоберцовой кости и начал индивидуальные занятия в тренировочном зале.
Наставник сборной Швеции Грэм Поттер надеется, что один из лидеров его команды успеет набрать оптимальную форму перед квалификацией на мундиаль.
В нынешнем сезоне Исак провел 16 матчей в составе «Ливерпуля», где забил три гола и отдал один ассист. В активе нападающего – 16 результативных ударов в 56 играх за Швецию.
