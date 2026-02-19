Арсенал и Реал вышли в четвертьфинал женской Лиги чемпионов
Левен из Бельгии и французский Париж завершили выступления в турнире
В женской Лиге чемпионов продолжается стадия плей-офф. В двух парах сыграны ответные матчи 1/8 финала.
Английский Арсенал и испанский Реал Мадрид вышли в четвертьфинал ЛЧ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лондонский Арсенал второй раз взял верх над командой Левен из Бельгии (3:1) после разгромный победы в первой игре (4:0).
Мадридский Реал снова нанес поражение французскому Парижу (2:0), имея гандикап в один мяч после первой игры (3:2).
19 февраля состоятся поединки: Ювентус – Вольфсбург (2:2 в первой игре), Манчестер Юнайтед – Атлетико (3:0 в первом матче).
В 1/4 финала сыграют: Атлетико / МЮ – Бавария, Реал – Барселона, Арсенал – Челси, Вольфсбург / Ювентус – Лион.
Лига чемпионов среди женщин
1/8 финала, 11 февраля 2026
Арсенал (Англия) – Левен (Бельгия) – 3:1 (первый матч – 4:0)
Голы: Алессия Руссо, 23, 90, Мариона Кальдентей, 65 (пен) – Сара Пустай, 29
Реал Мадрид (Испания) – Париж (Франция) – 2:0 (первый матч – 3:2)
Голы: Наоми Феллер, 54, Мельвин Н'Донгала, 67 (автогол)
Сетка турнира
Инфографика
