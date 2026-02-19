Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал и Реал вышли в четвертьфинал женской Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 12:56 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:19
53
0

Арсенал и Реал вышли в четвертьфинал женской Лиги чемпионов

Левен из Бельгии и французский Париж завершили выступления в турнире

19 февраля 2026, 12:56 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:19
53
0
Арсенал и Реал вышли в четвертьфинал женской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

​В женской Лиге чемпионов продолжается стадия плей-офф. В двух парах сыграны ответные матчи 1/8 финала.

Английский Арсенал и испанский Реал Мадрид вышли в четвертьфинал ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лондонский Арсенал второй раз взял верх над командой Левен из Бельгии (3:1) после разгромный победы в первой игре (4:0).

Мадридский Реал снова нанес поражение французскому Парижу (2:0), имея гандикап в один мяч после первой игры (3:2).

19 февраля состоятся поединки: Ювентус – Вольфсбург (2:2 в первой игре), Манчестер Юнайтед – Атлетико (3:0 в первом матче).

В 1/4 финала сыграют: Атлетико / МЮ – Бавария, Реал – Барселона, Арсенал – Челси, Вольфсбург / Ювентус – Лион.

Лига чемпионов среди женщин

1/8 финала, 11 февраля 2026

Арсенал (Англия) – Левен (Бельгия) – 3:1 (первый матч – 4:0)

Голы: Алессия Руссо, 23, 90, Мариона Кальдентей, 65 (пен) – Сара Пустай, 29

Реал Мадрид (Испания) – Париж (Франция) – 2:0 (первый матч – 3:2)

Голы: Наоми Феллер, 54, Мельвин Н'Донгала, 67 (автогол)

Сетка турнира

Инфографика

По теме:
Реал нацелился на звезду ПСЖ и готов выложить 100 млн евро
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор
Девушка Винисиуса эмоционально отреагировала на расистский скандал
Лига чемпионов по футболу среди женщин Париж Арсенал Лондон Реал Мадрид Ауд-Хеверле Левен Алессия Руссо Мариона Кальдентей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб получил бан от ФИФА. О трансферах можно забыть
Футбол | 19 февраля 2026, 11:11 0
Известный украинский клуб получил бан от ФИФА. О трансферах можно забыть
Известный украинский клуб получил бан от ФИФА. О трансферах можно забыть

В пассиве полтавской «Ворсклы» уже пять трансферных запретов от Международной федерации футбола

Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19 февраля 2026, 09:20 1
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026

Украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры

Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18.02.2026, 16:57
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
Футбол | 19.02.2026, 09:34
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
Ультрас Динамо обратились к Милевскому и Алиеву после скандала Колесника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 97
Футбол
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 8
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 81
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 26
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем